Parndorf und die Relegation: Der Spezialist ist nun gefragt

Parndorf und die Relegation, das ist keine Liebesbeziehung. Sechs Mal ging es in der Klubgeschichte um Sein oder Nichtsein für ein Ticket in Österreichs zweithöchster Spielklasse. Fünfmal scheiterte der SC/ESV. Eine positive Ausnahme gab es. 2013 gelang dem damaligen Ostliga-Meister (2:1 daheim, 1:0 auswärts) gegen Blau-Weiß Linz der vielumjubelte Aufstieg.

„Aufstiege und Relegationssiege sind ganz besondere Momente.“ Paul Hafner

Paul Hafner, seit nunmehr knapp 19 Jahren beim Verein in verschiedenen Funktionen aktiv, weiß, wie sich so ein Triumph anfühlt. Als Spieler scheiterte er zwar 2003 gegen Gratkorn, 2010 und 2011 war er beim Aus gegen den WAC und die Vienna bei der 1b aktiv und somit gar nicht am Start.

2013 allerdings konnte er als Trainer hautnah den damaligen Aufstiegswahnsinn spüren. „Natürlich schwingt so etwas mit. Aufstiege und Relegationssiege sind ganz besondere Momente“, hat der 45-Jährige diesen Erfolg auf seiner sportlichen Vita stehen.

Demut ist in diesem Zusammenhang freilich ebenso gefragt. Auch hier weiß Hafner, wovon er spricht. Ein Jahr später musste er als Coach des damaligen 2. Liga-Klubs Parndorf das Relegations-K.o. gegen den Regionalliga-Vertreter, gleichbedeutend mit dem sofortigen Wiederabstieg, verdauen.

Es war der LASK, der auf seinem Weg zurück nach oben eben Parndorf nach einem 1:0 im Heidebodenstadion und einem 1:1 auf der Linzer Gugl wieder in den offiziellen Amateurfußball katapultierte. Das sechste und bislang letzte sportliche Relegations-Drama im Jahr darauf (2015) gegen Austria Klagenfurt, als die Kärntner im Rückspiel in der Verlängerung den Aufstieg fixierten, erlebte Hafner wieder als Coach der 1b nur passiv mit.

Jetzt aber ist seine ganze Erfahrung gefragt, wenn es am Samstag um 19.45 Uhr im ersten Spiel beim Kremser SC um die ersten Big Points geht. Es ist kein Relegations-Duell im typischen Sinn, sondern der Auftakt eines Mini-Relegationsturniers, das die Zweitplatzierten der drei Landesligen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland untereinander austragen, um einen noch offenen Ostliga-Platz zu ergattern.

„Vorteil ist es natürlich keiner für uns, dass wir nach Krems müssen.“

Einmal hat jeder Verein Heimrecht, abgerechnet wird in Tabellenform. Dass Parndorf gleich zu Beginn beim vermeintlich stärksten Team auswärts antreten muss, nimmt Hafner gelassen zur Kenntnis: „Ich kann das nicht ändern. Vorteil ist es natürlich keiner für uns, dass wir nach Krems müssen.“

Weil die Wiener Stadtliga – hier geht es zwischen Mauer und Donau nach wie vor um Platz zwei – erst am Wochenende die Saison beendet, war klar, dass erst Niederösterreich und das Burgenland gegeneinander antreten. Das Los entschied für Kremser Heimrecht – und dass Parndorf Spiel Nummer zwei bestreitet.

Diesen Umstand können die Nordburgenländer ebensowenig ändern wie die aktuellen Verletzungssorgen. Nicht nur Außenverteidiger Samuel Durek (Kreuzbandriss gegen Siegendorf) und Stürmer Mario Wendelin (Seitenbandverletzung) fallen aus. Auch Kapitän David Dornhackl muss angeschlagen passen, Defensivmann Christian Haider ist mit einer Zerrung fraglich, Peter Trimmel ebenso.

Dabei sein wird hingegen Legionär Matus Mikus, der zwar im Vorfeld der Begegnung heiratet, am Tag X aber zur Verfügung stehen wird. Und Hafner? Der ist mental im Vorfeld „ziemlich klar“ unterwegs und hat seinen Plan im Kopf. „Es ist naheliegend, dass wir in so einer Partie nicht voll anpressen werden. Das sind Spiele, in denen es auch eine Tagesverfassung gibt, in denen es Schiedsrichterentscheidungen gibt und in denen viel passieren kann. Ich gehe von einer engen Partie aus. Wir sind da sicher nicht der Favorit – ich finde aber, das ist kein Nachteil.“

Eines weiß Hafner sowieso: Schlecht haben sich seine Kicker speziell auswärts in der abgelaufenen Saison nicht angestellt – keine einzige Niederlage steht zu Buche. „Dessen sind wir uns bewusst. Wir wissen aber auch, dass wir zweimal voll da sein müssen, um zu bestehen.“

Neuer Modus und altbekannte Tugenden

Das ist auch trotz des neuen Modus die wichtigste Tugend in solch entscheidenden Phasen der Saison. Am Punkt genau da zu sein, macht dann den Unterschied aus. „Zwei Eigenfehler haben gegen Siegendorf den Ausschlag gegeben. Die müssen wir vermeiden, dann stehen die Chancen gut.“

Apropos Siegendorf. Das 1:3 im meisterschaftsentscheidenden Spiel ist abgehakt, die Mannschaft fokussiert sich bereits voll auf die neue Aufgabe. Optimalerweise soll am Ende der Aufstieg in die Regionalliga gelingen. Dieser hätte auch beim Relegations-Routinier Hafner einen „sehr hohen Stellenwert. Weil wir bislang eine tolle Saison gespielt haben. Die erreichten Punkte lasse ich mir sicher nicht schlechtreden.“

Nun gilt es, über den Relegations-Umweg abzuliefern. Dass durch personelle Ausfälle aufstellungstechnisch einiges anders sein könnte, hat laut Sportkoordinator Simon Knöbl auch einen gewissen Vorteil, wie er schmunzelnd klarstellt: „Wir werden mit einer Elf in Krems auflaufen, die so noch nie jemand beobachtet hat.“