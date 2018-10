Gäbe es im Fußball unter den Langzeitverletzten ein Qualitätssiegel für Hartnäckigkeit, wäre Dominik Doleschal längst in der Champions League tätig. Zwei Kreuzbandrisse und ein langwieriges Problem an der Hüfte verhinderten in der Vergangenheit den dauerhaften Durchbruch beim SV Mattersburg.

Trotzdem gab der Kicker aus Deutsch Tschantschendorf nie auf – auch nicht, als sich im Juni 2017 nach über neun Jahren in der dortigen Profiabteilung seine Wege mit dem SVM trennten und der auslaufende Vertrag nicht mehr verlängert wurde.

Zu diesem Zeitpunkt laborierte der offensive Mittelfeldspieler noch an den Folgen eines operativen Knie-Eingriffs am Schleimbeutel im Winter davor, von dem er sich nicht wie gewünscht erholt hatte.

Seitdem ist „Dole“ ohne Verein und hat sich privat um ein tägliches Individualtraining gekümmert – zum überwiegenden Teil davon im Zuge einer Physiotherapie in Salzburg.

Dazwischen zeigte er sich auf Nachfrage sehr wohl immer wieder zuversichtlich, vor der Rückkehr in den aktiven professionellen Fußball zu stehen. Geklappt hat es allerdings nicht. Ein Zwicken hier, Schmerzen da, immer wieder zerrten die Begleitumstände heftig am Geduldsfaden. Denn zum Drüberstreuen waren noch zwei Operationen, zuletzt vor rund einem halben Jahr, bei Kniespezialist Ulrich Boenisch in Deutschland nötig. „Erst war alles verklebt, dann war ein Eingriff aufgrund einer Vernarbung notwendig, darum hat es gezwickt.“

Aktuell Trainingsgast beim SV Oberwart

Vor eineinhalb Monaten sei laut Doleschal aber der Durchbruch gelungen, wie er im Gespräch mit der BVZ erklärt: „Ich bin seitdem komplett schmerzfrei und stehe auch bereits im Fußballtraining. Weder in der Hüfte noch im Knie habe ich ein Problem. So fit war ich das letzte Mal mit 21 Jahren“, sagt der nunmehr 29-jährige Südburgenländer, der übrigens aktuell Trainingsgast bei Burgenlandligist SV Oberwart ist, um dort am Ball und in einem Mannschaftstraining Praxis zu erlangen. „Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit erhalte“.

Und obwohl Doleschal seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr bei einem Pflichtspiel am Platz stand, hat er nach wie vor ein klares, hochgestecktes Ziel vor Augen: „Das ist die Rückkehr in die Bundesliga.“ In diesem Zusammenhang könnte es freilich zum Problem werden, dass Vereine bei einem Profi mit dieser Verletzten-Vita besonders skeptisch und vorsichtig sind.

Diesen Umstand sieht Doleschal nüchtern, denn: „Hoffen brauche ich auf nichts. Ich kann mich sowieso nur durch Leistung empfehlen und muss am Platz performen. Das traue ich mir aber in jedem Fall zu.“

Im Rahmen der e-Bundesliga, also des von der Bundesliga gestützten Playstation-Ablegers, war Dominik Doleschal in der vergangenen Saison bei der Vorausscheidung des SV Mattersburg aktiv. Irgendwie passend: Der Ex-Profi, der sich spaßhalber mit dem Controller und der Spielkonsole auslebt.

Was seitens der Öffentlichkeit damals nur wenige wussten: Dass Doleschal weiterhin ernsthaft und voller Zuversicht vom echten, realen Fußball spricht, den er wieder unbedingt ausüben will.

Comeback als Plan A, Makler als Plan B

Den Beweis, dass er es insgesamt noch drauf hat, muss er freilich trotzdem erst antreten. Mittlerweile sei er aber ganz nah dran. „Ich wollte und will es noch probieren, solange es geht. Nur das ist der Grund, dass ich das alles auf mich genommen habe.“ Viele andere Langzeitverletzte hätten wohl längst aufgegeben, Doleschal ist bislang drangeblieben, auch wenn es hart war und ist, wie er zugibt: „Mehr geht nicht.“

Läuft aber alles nach Plan A, soll noch vor seinem 30. Geburtstag am 9. Mai 2019 der Schritt zurück gelungen sein. Dann will er bei einem Verein wieder kontinuierlich und professionell seiner Arbeit nachgehen. Mittlerweile hat der Fußballer durch eine nebenbei absolvierte Ausbildung zum Versicherungsmakler trotzdem auch einen Plan B und somit ein existenzielles Sicherheitsnetz, falls das Comeback doch nicht gelingen sollte. „Aber daran denke ich jetzt noch nicht.“