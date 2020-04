Ohne einen geregelten Spielbetrieb in der Frühjahrsmeisterschaft sind auch die heimischen Schiedsrichter arbeitslos. Die Unparteiischen halten sich quer durch das Burgenland zu Hause selber fit, wie Günter Benkö, Obmann des burgenländischen Schiedsrichter-Kollegiums, berichtet. „Jeder ist selbst angehalten, etwas zu tun – vor allem für die Lauftests. Mit dieser Selbstverantwortung fahren wir eigentlich sehr gut. Ich stehe in regelmäßigem Kontakt mit den Referees.“

BVZ Claus Wisak fehlt die Herausforderung am Platz, deswegen sucht er sie im Keller beim Krafttraining.

Neben diversen Laufeinheiten sind die Schiedsrichter auch aufgefordert, bei Online-Regeltests ihr Wissen unter Beweis zu stellen. „Für Regelfragen steht Benjamin Steuer den Kollegen stets mit Rat und Tat zur Seite, das wird auch sehr gut angenommen“, führte Benkö weiter aus. Zudem müssen Referees aus dem Talente- und Sichtungskader zweimal wöchentlich Aufzeichnungen vom Heimprogramm an den Schiedsrichter-Obmann schicken. „Auch unsere ÖFB-Referees müssen monatlich ihr Trainingsprogramm übermitteln“, stellt Günter Benkö weiter klar. Zur Zeit gibt es im Burgenland sieben ÖFB-Schiedsrichter und sechs Assistenten.

„Am 1. und 2. April haben alle Unparteiischen schon ihre Unterlagen für März geschickt. Das wird sehr professionell geführt.“ Schiri-Obmann Günter Benkö ist zufrieden mit seiner Crew

„Am 1. und 2. April haben alle Unparteiischen schon ihre Unterlagen für März geschickt. Das wird sehr professionell geführt“, lobte der Obmann seine Kollegen, die sich von Nord bis Süd alleine fithalten. „Diese Phase derzeit ist auf jeden Fall einmal etwas anderes. Man sieht, dass es ohne Fußball auch funktioniert. Ich halte mich persönlich schon fit, mache diverse Übungen, laufe oder fahre mit dem Rad“, meinte etwa Referee Thomas Paukovits aus Pinkafeld. Der 45-Jährige hatte bereits im Vorfeld seine Zweifel, dass es gerade beim Fußball mit einer Rückkehr zum Alltag dauern werde, denn: „Es ist ein Mannschaftssport mit Kontakt.“

Claus Wisak aus Eisenstadt (41) absolviert aktuell auch zwei bis drei Laufeinheiten in der Woche und stellt sich mindestens einmal wöchentlich dem Regeltest. „Natürlich fehlt mir auch so wie meinen Kollegen die Herausforderung am Wochenende. Wir Referees tun uns beim Training aber leichter als Einzelkämpfer als die Vereine.“