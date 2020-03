In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen haben der ÖFB und die Landesverbände am Donnerstag die Entscheidung getroffen, ihren gesamten Spielbetrieb in der ÖFB-Jugendliga ab sofort bis auf weiteres auszusetzen.

Noch bevor am 13. März die Empfehlung der ÖFB-Sportdirektion ausgesprochen wurde, auch die Trainingseinheiten einzustellen, hat die Fußballakademie Burgenland entschieden auf ein Heimprogramm umzustellen. Die Akademietrainer bleiben mit ihren Schützlingen „elektronisch“ (also telefonisch, per E-Mail, WhatsApp, Trainings-Apps und Videos) in Kontakt. Die ausgearbeiteten Inhalte müssen die Kicker individuell zu Hause durchführen und auch dokumentieren.

Konkret sieht das folgendermaßen aus: Das Heimprogramm wurde an den bisherigen Trainingsbetrieb angepasst und soll in Abhängigkeit von der individuellen privaten Infrastruktur, aber insbesondere im Einklang mit den behördlichen Einschränkungen durchgeführt werden.

Die Burschen aller drei AKA-Mannschaften erhielten dabei Basistrainingsprogramme in Form von Videos. Jeder Tag beinhaltet einen anderen Schwerpunkt. Am Montag soll an der Schnelligkeit und Koordination gearbeitet werden, dienstags folgt Krafttraining – vor allem in den Bereichen Rumpf- und Bein-Achsenstabilität.

Die Geschäftsstelle bleibt erreichbar

Der Mittwoch dient der fußballspezifischen Ausdauer und Individualtechnik, Donnerstag ist dann Regeneration angesagt, ehe es am Freitag mit der Schnellkraft weiter geht. Grundlagenausdauer sowie das Wiederholen der Basistechnik begleiten die Youngsters die Samstage. Der Sonntag dient dann wieder zur Generation.

Die Spieler sollen dabei einen geregelten Tagesablauf einhalten und analog ihres bisherigen Ausbildungsprogramms Schule und Sport kombinieren. „Wir stehen im ständigen Austausch mit dem ÖFB und den anderen Akademien. Wir helfen uns gegenseitig, sind flexibel und positiv und werden das Beste aus der Situation machen“, meinte Oliver Snurer, Geschäftsführer der Fußballakademie Burgenland, zur aktuellen Lage.

Und auch der Sportliche Leiter der Akademie, Manuel Takacs, macht den Kickern Mut: „Unsere Spieler trainieren zwar allein, sind es aber nicht – wir bleiben mit ihnen in regelmäßigem Kontakt, stehen für Fragen zur Verfügung, kontrollieren und evaluieren die Einheiten. Die Jungs müssen in der nächsten Zeit konsequent sein, wir unterstützen sie dabei.“

Die Trainingseinrichtungen der Fußballakademie Burgenland wurden analog der behördlichen Vorgaben geschlossen, die Geschäftsstelle bleibt telefonisch unter 02626/21000 und natürlich auch über E-Mail unter office@aka-burgenland.at für alle Anliegen erreichbar.