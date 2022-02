Niessl: "Gesundheits-Ministerium nutzt unsere Expertise nicht"

NÖN: Sind die vor kurzen angekündigten Lockerungen im Sport und dabei vor allem das Kippen der umstrittenen "25iger-Regel" der richtige Weg?

Hans Niessl: Das ist ein wichtiger Schritt. Durch die Anhebung von 25 auf 50 Personen ab 5. Februar wird es endlich wieder hunderttausenden Breitensportler und Breitensportlerinnen - vor allem im Teamsportbereich - möglich sein, ihren Sport sportarttypisch auszuüben. Es freut mich, dass unsere Argumentation ein Umdenken im Gesundheitsministerium bewirkt hat, und ich bedanke mich beim Sportministerium für die diesbezügliche Unterstützung. Die Aufhebung der 25er-Regel ist gut für unsere 15.000 Sportvereine und sie ist gut für die Gesundheit der Bevölkerung. Nun hoffen wir darauf, dass auch bald die erlaubten Zuschauerzahlen erhöht werden und die Maskenpflicht beim Schulsport fällt. Der organisierte Sport wird jedenfalls weiterhin verantwortungsvoll handeln und auf Präventionskonzepte und Contact Tracing setzen.

Es war nicht das erste Mal, dass die Politik Dinge vorgab, die für den Sport - vorsichtig ausgedrückt - nicht stimmig waren. Passiert das aus Unwissenheit, aus Gleichgültigkeit oder gar aus böser Absicht?

Niessl: Das Problem ist, dass das Gesundheitsministerium in seinen Verordnungen viele gesellschaftliche Bereiche über einen Kamm schert und deshalb die ganz spezifischen Eigenheiten der jeweiligen Bereiche oft auf der Strecke bleiben. Wir haben auch den Eindruck, dass sich jene, die die Corona-Verordnungen im Gesundheitsministerium schreiben, im Vereinssport nicht so sehr auskennen, wie wir uns das wünschen würden.

Würden stimmige Vorgaben nicht für höhere Akzeptanz sorgen?

Niessl: Ja, wobei sich der organisierte Sport verantwortungsvoll an die Vorgaben hält. Auch wenn sie nicht immer schlüssig erscheinen.

Inwieweit ist "Sport Austria" in einen Entscheidungsprozess bzgl. neuer Vorgaben eingebunden bzw. wie würden Sie sich das wünschen?

Niessl: Wir haben dem Gesundheitsminister in persönlichen Gesprächen angeboten, vor neuen Verordnungen auf die Expertise unserer Expertinnen und Experten zurückzugreifen. Leider wurde dieses Angebot nicht wirklich genützt. Positiv ist die Zusammenarbeit mit dem Sportministerium. Beispielsweise haben wir auch zuletzt bei der Frage der Aufhebung der 25er-Regel vom Sportminister Unterstützung erhalten. Letztlich entscheidet in Gesundheitsfragen aber das Gesundheitsministerium auch über Sportangelegenheiten.

Sie waren jahrzehntelang Politiker, kennen also die andere Seite. Warum ist es so schwierig, sich umfangreiche fachliche Expertise zu holen, ehe man politische Entscheidungen trifft?

Niessl: Das Gesundheitsministerium hat bei den vielen Verordnungen, die es während der Pandemie zu schreiben hatte, sicher versucht, das große Ganze im Auge zu behalten, dabei aber den Überblick über die wichtigen Unterschiede der gesellschaftlichen Bereiche verloren: Eine private Feier in einem Wirtshaus kann nicht mit einer Sporteinheit verglichen werden. Genau das ist aber bei der 25-Personen-Regel geschehen.

Sie fürchten weitere Vereinsaustritte. Können Sie diesbzgl. den Status Quo skizzieren? Welche Maßnahmen braucht es jetzt?

Niessl: Sie meinen Mitgliederschwund? Die Pandemie hat uns rund 500.000 Mitglieder gekostet. Aktuell gibt es 1,6 Millionen Mitgliedschaften in Sportvereinen. Die Verlängerung des Sportbonus des Sportministeriums ist hier sicher ein wichtiger Punkt, um Mitglieder zurückzugewinnen. Generell hoffe ich darauf, dass die Menschen, sobald sie sicher sein können, dass sie die Vereinsangebote ohne weitere Lockdowns etc. nützen können, wieder zurückkommen. Der Drang, sich unter professioneller Anleitung zu bewegen, ist größer denn je, auch weil die Pandemie viele physische und psychische Spuren hinterlassen hat. Dagegen ist Sport die beste Medizin. Dass wir hier nun wieder in die Gänge kommen können, verdanken wir nicht zuletzt dem NPO-Fonds. Er hat dafür gesorgt, dass wir unsere Vereine und damit unsere Sportstruktur aufrecht erhalten konnten.

Ist der Stellenwert des Sports in der Gesellschaft allgemein zu niedrig? Oder anders gefragt: Ist er vielleicht höher, als die Politiker wahr haben wollen?

Niessl: Durch die Pandemie ist der Stellenwert des Sports auch in der öffentlichen Wahrnehmung nochmals stark angestiegen. Nun hat wohl der Letzte begriffen, wie wichtig Bewegung und Sport für die Gesundheit der Bevölkerung und damit auch für unsere Volkswirtschaft sind.

Wie lässt sich die Wichtigkeit des Sports noch mehr herausstreichen? Warum gibt es keine breite Kampagne? Wo sind die Alabas, Hirschers, Thiems - warum gab es so etwas bislang nicht?Niessl: Die beste Kampagne wäre die flächendeckende Umsetzung der täglichen Sporteinheit. Hier ist die Bundes-Sportorganisation "Sport Austria" mit dem Sport- und Bildungsministerium sowie den Bundesländern in einem sehr guten Abstimmungsprozess. Das Ganze soll in einer generelle Bewegungsoffensive eingebettet werden, um das Bewusstsein für Sport und Bewegung nachhaltig zu fördern. Natürlich wäre dabei eine flankierende Bewegungskampagne mit Vorbildern eine tolle Sache.