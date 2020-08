Zwei Ebenen, deren Grenzen extremer nicht sein können – so lässt sich das momentane Bild der Fußballakademie (AKA) Burgenland beschreiben. Einerseits ist man nach dem Ende des Corona-Lockdowns darauf bedacht, unter den strengen Hygiene-Auflagen den Kickern das bestmögliche Vorbereitungsprogramm zu ermöglichen. Internationale Tests fallen (noch) weg, mit einem großen Aufwand an Logistik kommen die Mannschaften aber zu zahlreichen Testpartien. Doch nicht nur deswegen gerät AKA-Sportchef Manuel Takacs gehörig ins Schwitzen. Zum einem steht er bei mehreren Übungseinheiten mit der U18 am Rasen und übernimmt auch ab und zu das Coaching. Doch sein Hauptaugenmerk gilt seit dem Aus des SV Mattersburg der künftigen Ausrichtung.

„Ich denke sehr positiv, will und kann zurzeit aber hauptsächlich das Sportliche beeinflussen“, so Takacs. Am Dienstag gab es mit Herbert Wagner, dem Boss einer Sicherheitsfirma, eine Besprechung betreffend einer Verfeinerung der Corona-Maßnahmen und des Präventionskonzepts während der Meisterschaft. Takacs: „Die Eltern wollen die Jungs sehen. Da müssen wir sehr streng und genau sein.“ Wohlwissend, dass beispielsweise die Bullen-Akademie in Salzburg keine Zuseher zu den Spielen erlaubt. Momentan schlafen rund 50 AKA-Spieler im Internat – maximal in Zweierbelegung in den Zimmern, exakt nach den Vorgaben der Bundesregierung vom Juni. Zu lösen gilt es ab September auch die Problematik jener Kicker, die schon daheim bei ihren Stammklubs spielen, jedoch in Mattersburg die HAK fertig absolvieren.

Fabian Zolles ersetzt künftig Thomas Mandl

Eine personelle Entscheidung ist hingegen schon gefallen. Die Fußballakademie Burgenland arbeitet auf der Position des Tormanntrainers künftig mit dem 28-jährigen Fabian Zolles, er ersetzt Thomas Mandl. Takacs kennt Zolles, der das nationale ÖFB-Torwarttrainer-Diplom besitzt, noch aus der gemeinsamen aktiven Zeit beim SC Ritzing: „Er ist ein junger, engagierter Trainer, der sich auf diesem Spitzenniveau im Nachwuchsfußball beweisen möchte. Fabi investiert neben dem täglichen Training auch sehr viel Zeit im Bereich der Videoanalyse. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“ Selbst aktiv ist der Neo-Tormanncoach (er trainierte davor auch die Talente im BAZ), wenn es sich zeitlich verbinden lässt, noch für den SC Oberpullendorf.

zVg/AKA Von 31. August bis 4. September absolviert das U17-Nationalteam den ersten Lehrgang nach der Corona-Pause. Auch Nicolas Wisak erhielt von ÖFB-Teamcoach Hermann Stadler eine Einberufung. Trainer Christoph Witamwas (l.) freut sich mit dem Kicker aus Sigleß darüber sehr.

Am Spielersektor mussten sich zuletzt jene Akteure entscheiden, die schon bei den SVM Amateuren gespielt haben, ob sie in der U18 bleiben, oder eben nicht. Elias Jandrisevits landete beim SV Oberwart, Jürgen Lemmerer verhandelt noch mit den WAC Amateuren und LASK Juniors. Tormann Tobias Bencsics entschied sich hingegen, in der AKA zu bleiben. Pech hatte er aber, dass er sich exakt an jenem Tag, an dem er sein Bleiben fixierte, beim Training am Finger verletzte und wohl länger ausfällt. Sein Stammverein war der SV Mattersburg, da muss demnächst auch ein neuer Klub gefunden werden. „Bei Spielern, die in seiner Lage sind, bin ich im ständigen Austausch mit den Eltern und den Kickern selber“, klärt Takacs auf.