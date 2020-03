Ischgl und das Tiroler Paznauntal sowie St. Anton am Arlberg sind, wenn man so will, Hotspots der jüngsten Coronavirus-Ausbreitung in Österreich. Nicht umsonst wurden die beiden Regionen schon am Samstag abgesperrt. Mit Michi Lercher und Andi Kuen stammen zwei Profis aus dem Kader des SV Mattersburg aus Tirol – beide kommen aber nicht aus den am stärksten betroffenen Regionen.

Der Innsbrucker Lercher hat sich dennoch entschieden, auf jeden Fall bis auf weiteres (derzeit haben die Profis ein Heimprogramm) in Mattersburg zu bleiben. „Daheim geht es zwar allen gut und ich wäre auch gerne bei meiner Familie, aber es wäre trotzdem verantwortungslos, jetzt in ein noch stärker betroffenes Gebiet zu fahren. Besser jetzt dableiben – wir haben als Profis Vorbildwirkung.“

Er selbst sei derzeit in der Wohnung in Mattersburg. Vor die Tür gehe er vor allem nur dann, um sich alleine laufend fit zu halten und parallel dazu noch einer anderen Aufgabe nachzukommen – Lerchers Labradorhündin Mila braucht schließlich auch einen Auslauf. Und Lercher geht auf Nummer sicher: „Da habe ich zusätzlich dann auch einen eigenen Mundschutz, den ich verwenden kann.“

Andi Kuens Familie wiederum stammt aus Längenfeld bei Sölden. „Bei mir daheim ist alles ruhig“, ließ der 24-Jährige (der kommenden Dienstag 25 wird) wissen. Auch Kuen, der in Wien wohnt, bleibt im Osten. „Aktuell macht es keinen Sinn irgendwohin zu fahren. Ich absolviere mein Heimprogramm und hoffe, dass sich die Lage bald wieder beruhigt.