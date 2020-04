Mehr als sechs Jahre ist es her, dass sich das Leben der gebürtigen Sulzerin Julia Dujmovits nachhaltig verändern sollte. Bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi fuhr sie im Snowboard-Parallel-Slalom zu Gold. Es war und bleibt ein Meilenstein für den burgenländischen Sport, der der mittlerweile 32-jährigen Ausnahmeathletin auch dank Yoga gelang.

Der indischen Lehre von Körper und Geist vertraut Dujmovits seit knapp neun Jahren. Auf Hawaii, konkret auf Maui, kam sie erstmals damit wirklich in Kontakt und „es hat mich gleich gechallenged“, erklärt sie. Im Yoga erhoffte sich die Südburgenländerin eine Leistungssteigerung für die damals noch weit weg erscheinenden Spiele in Russland. „Ich ging da dann mit vollem Leistungssportgedanken rein. Vielleicht sollte es ja gerade das eine Prozent sein, das zwischen Gold und Silber letztendlich entscheidet.“ Der Rest ist bekannt und österreichische Sportgeschichte.

Online-Unterricht aus dem heimischen Sulz

Seit dem Gewinn wurde Yoga und Meditation fest ins Trainingsrepertoire aufgenommen. „Es war immer ein Ausgleich. Eine Stunde lang Yoga zu machen war anfangs natürlich eine riesengroße Herausforderung. Aber genau dieses lange konzentrieren Können fasziniert mich.“

Derzeit versucht Dujmovits im heimischen Sulz vielen Menschen via Online-Unterricht, diese Lehre näherzubringen. „Im Moment vermissen alle den Kontakt. Es ist gerade eine gute Zeit, um sich mit sich selbst zu befassen.“

Darauf greifen auch andere Spitzensportler zurück. Die Bundesliga-Profis des SV Mattersburg etwa, zeigten sich schon im Vorjahr an einer Zusammenarbeit interessiert, aufgrund des Spielplans passte das aber nicht ins Konzept. Es war nur aufgeschoben, Anfang April klappte es mit einer Online-Einheit. „Es war echt spannend. Ich kenne ja beide Seiten, Leistungssport und Yoga, extrem gut. Natürlich habe ich sie mehr als andere gefordert, auch weil sie ihren Körper gut kennen.“ Dabei gab es einige Naturtalente, die sich nicht zum ersten Mal daran versuchten, aber: „Für andere war es im Gegenzug sehr anstrengend, aber es stellten sich alle gut an. Man kommt beim Yoga leicht an seine Grenzen.“

„Hatte noch nie einen wirklichen Plan B“

Langweilig wird Julia Dujmovits trotz Corona jedenfalls nicht. Seit der Snowboard-Pensionierung ist einiges passiert. Über 750 Stunden investierte sie in ihre Yoga-Ausbildung, nebenbei machte sie auch noch ihren Master in Coaching und Training, sowie die Mentaltrainerausbildung, dazu der Gang in die Selbstständigkeit und eine lange Knie-Reha. „Das war alles extrem abwechslungsreich und spannend für mich“, sagt sie und ergänzt: „Ich hatte in meinem Leben noch nie einen wirklichen Plan B. Das passiert alles aus dem Gefühl heraus. Ich lasse mich von meiner Intuition leiten, auch weil ich Herausforderungen liebe. “