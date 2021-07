Ja, natürlich wünschen wir Fußballfans uns alle, dass die vor der Tür stehende Saison 21/22 nach zwei abgebrochenen und annullierten Punktejagden endlich wieder vollständig absolviert, aber zumindest gewertet wird. Weil unser Leben nach rund eineinhalb Jahren Covid-Pandemie aber gerade in dieser Hinsicht kein Wunschkonzert ist, müssen im Zuge der Planung weiterhin Abbruchs-Szenarien berücksichtigt werden. In dieser Hinsicht hat sich der Burgenländische Fußballverband (BFV) im Zuge einer Vorstandssitzung am 29. Juni festgelegt.

Basis der Entscheidungen ist jene Richtlinie des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), die auch für die neue Meisterschaft weiterhin gilt. Gewertet wird nur dann, wenn die Hinrunde absolviert worden ist, sprich jeder gegen jeden einmal gespielt hat. Bei kleinen Klassen mit weniger als neun Vereinen muss jeder Klub mindestens zweimal gegen jeden anderen Klub gespielt haben. Das betrifft etwa die 2. Klassen Süd A, B und C, wo im Grunddurchgang drei Achterligen an den Start gehen. Es braucht also auch in der neuen Saison das K.o.-Kriterium einer absolvierten Hinrunde. Dass das der Fall sein wird, erhoffen sich die Verantwortlichen nicht zuletzt aufgrund eines früheren Meisterschaftsstarts. Ende Juli/Anfang August geht es flächendeckend los.

Rückrunden-Abbruch: keine Quotientenregel

„An sich wäre es natürlich wünschenswert, wenn wir die Meisterschaft durchspielen könnten“, bleibt BFV-Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt zuversichtlich. Für den Fall der Fälle – also einen Abbruch irgendwann nach der Hinrunde – wurden aber neue Rahmenbedingungen festgelegt. Denn in der Saison 2020/2021 galt noch das Credo, dass bei mehr als einem Drittel des Frühjahrs eine Wertung erfolgen könne. Sollten mehrere Teams nicht denselben Stand an absolvierten Spiele aufweisen, wäre eine Quotientenregelung zur Anwendung gekommen – nämlich die Punkte geteilt durch die Anzahl der bestrittenen Partien. Wer dann den besseren Quotienten aufwies, war in der Tabelle vorne.

Diese Maßnahme wird es in der neuen Saison nicht mehr geben. Schmidt: „Es wurde beschlossen, dass die Quotientenregelung nicht mehr angewandt wird. Kann die Rückrunde nicht komplett zu Ende gespielt werden, gilt der Stand nach der Hinrunde für die Wertung.“ Im Führungs-Gremium des Verbands wurde freilich intensiv diskutiert, aufgrund von Parametern, wie unterschiedlicher Stärke der Gegner, kam man aber zu dem Schluss, dass diese Variante die fairste für den Fall der Fälle sei. Der leitende BFV-Mitarbeiter weiß freilich aber: „Die Gefahr für Unmut besteht natürlich, sollte die Meisterschaft beispielsweise in der 28. von 30 Runden abgebrochen werden müssen. Das wäre ein Extrembeispiel, von dem wir aber nicht ausgehen. Darum hat sich der Vorstand darauf verständigt, dass das die fairste Lösung ist.“

Ein Aufsteiger, aber keine Absteiger

Auch ein weiteres wichtiges Detail wäre dann neu im Vergleich zur abgelaufenen Saison. Sofern die Meisterschaft nicht vollständig fertiggespielt werden kann, aber trotzdem aufgrund der absolvierten Hinrunde gewertet wird, gibt es künftig zwar einen Auf-, aber keinen Abstieg. In Ligen, wo an sich zwei Aufstiegsplätze zur Verfügung stehen, würde nur eine Mannschaft, konkret der Spitzenreiter, aufsteigen dürfen – um die Größen der Ligen und Klassen nicht noch mehr aus dem Gleichgewicht zu bringen, wie Schmidt klarstellt: „Das alles muss ja in der Folgesaison durch mehr Absteiger wieder reguliert werden, wenn es davor einen Auf-, aber keinen Abstieg gibt. Darum würde es dort, wo zwei Aufsteiger vorgesehen sind, nur einen geben, wenn die Meisterschaft nicht komplett fertiggespielt, aber eben gewertet werden kann.“

Jede Liga und Klasse wird für sich bewertet

Außerdem ebenfalls neu in der kommenden Meisterschaft: Bislang musste in allen Ligen eine Wertung möglich sein. Da will man künftig flexibler agieren, wie Schmidt an einem Beispiel erläutert: „Wenn in einer 2. Klasse die Hinrunde nicht fertiggespielt werden konnte, soll in der Burgenlandliga, wo die Hinrunde absolviert wurde, trotzdem eine Wertung durchgeführt werden können. Bislang waren alle Ligen und Klassen hier aneinander gekoppelt. Künftig wird aber jede Klasse einzeln gewertet und bewertet.“

Direktes Duell sticht bei Punktegleichheit

Was die Tabelle betrifft, gibt es österreichweit für die neue Saison auch eine Neuerung bei der Wertung – und zwar bei Punktegleichheit. Hier zählt primär das direkte Duell und erst danach das Torverhältnis. Diese Regelung trifft in jedem Fall ein. Die Richtlinien bei einem Abbruch sind hingegen eine Bestimmung für den Fall der Fälle. Was uns vorerst bleibt, ist die Hoffnung, dass der nicht eintritt und erstmals nach 2018/2019 endlich wieder eine komplette Meisterschaft ins Ziel kommt.