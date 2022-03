Im Spannungsfeld zwischen Regeln und Gesundheit

Werbung

Sie kann mühsam sein, die verordnete Quarantäne im Zuge einer Covid-Infektion. Ist sie dann aber zu Ende, wird das Leben als „genesene Person“ wieder etwas entspannter. Und doch ist die Sache nicht in allen Bereichen gleich. Wie sich Covid-19 samt seiner verschiedenen Mutationen nach der Infektion auf die Gesundheit der Menschen in Verbindung mit körperlicher Belastung auswirkt, ist und bleibt ein heikles Thema.

Das gilt auch im Amateurfußball, wo die Kadergrößen überschaubar sind und bei Personalknappheit nach einer überstandenen Infektion oft zu rasch wieder Gas gegeben wird. Eben weil die betreffenden Personen nach ihrer Quarantäne nicht mehr als Covid-Patienten zu berücksichtigen sind.

„Mit diesem Thema wird viel zu locker umgegangen“

Es benötigt laut Regulativ des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) aber fünf offizielle Covid-Fälle (Niederösterreich begnügt sich übrigens mit drei), um eine Absage durchführen zu können – so wie das auch die Landesverbände in Oberösterreich, Kärnten, Salzburg oder Tirol handhaben. Im Fall von zusätzlichen Ausfällen (Verletzungen, Sperren, …) könnten es dann die gerade aus der Quarantäne gekommenen Kicker sein, die einspringen und spielen müssen.

Sportmediziner Martin Ivanschitz, hier auf einem Archivbild (als der normale Mundnasenschutz und nicht die FFP2-Maske Usus waren), warnt vor zu wenig Sorgsamkeit nach einer Covid-Infektion. Foto: zVg

Für Martin Ivanschitz, Sportmediziner und Unfallchirurg am Eisenstädter Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, kann dieser Umstand ein Problem darstellen. „Corona ist eine Viruserkrankung. Gerade bei Symptomen und einem zu schnellen Wiedereinstieg können in weiterer Folge Probleme auftreten. Das gehört internistisch abgeklärt, um etwa Herzmuskelentzündungen vorzubeugen. Mit diesem Thema wird viel zu locker umgegangen, dabei haben wir nicht viel Erfahrung damit“, stellt der 46-Jährige klar.

Verallgemeinern sei in diesem Zusammenhang zwar nicht sinnvoll („Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich“), doch sei Vorbeugung und Kontrolle umso wichtiger, „desto mehr man sich nach einer Infektion im Leistungsbereich befindet. Hier ist ein Belastungsaufbau sinnvoll – und auch ein Beobachten des Wohlbefindens ist wichtig.“

Freilich verträgt sich so ein Umgang mit einer überstandenen Infektion nicht gut mit der Auflage, dass bei weniger als fünf Covid-Fällen gespielt werden muss und Genesene nicht mehr gezählt werden, selbst wenn es ihnen nicht prächtig gehen sollte. Ivanschitz, vor seiner medizinischen Laufbahn selbst viele Jahre in der Regionalliga aktiv und in der Bundesliga unter anderem als Teamarzt des SV Mattersburg im Einsatz, sagt: „Es geht hier um die Addition, schließlich gibt es nicht nur Corona, sondern auch Verletzungen. Das kann angesichts mancher Kadergrößen dann nicht mehr gestemmt werden.“

Einige Absagen und auch eine Strafverifizierung

In den meisten Fällen der bisherigen Spiele mit großen Corona-Problemen wurde bislang problemlos abgesagt. Diese Partien werden bei Gelegenheit auch nachgetragen. Lediglich das Burgenlandliga-Match Deutschkreutz gegen Bad Sauerbrunn wurde zuletzt 0:3 strafverifiziert, weil die Heimischen aufgrund einiger Covid-Fälle von sich aus keine Austragung wollten und dieses Vorhaben auch durchzogen. Der BFV wiederum akzeptierte nur vier der angeführten fünf Fälle, weil einer der besagten Spieler im Herbst verletzungsbedingt gar nicht zum Einsatz kam und so für den Verband auch nicht dem Kampfmannschaftskader zuzuordnen war. Deutschkreutz-Obmann Robert Strobl handelte mit seinem Team in Eigenverantwortung, sagte ab und meinte beim Blick zurück: „Als Veranstalter konnten wir es nicht riskieren, zu spielen. Der Cluster war erst im Entstehen und vorherzusehen.“

Letztlich blieb es auch tatsächlich nicht bei den besagten Infektionen. Darum sagte Strobl in der vergangenen Ausgabe der BVZ bereits: „Unser Standpunkt ist, dass wir uns richtig verhalten haben, wir bestehen darauf, dass im Sinne des Sports und der Gesundheit das Spiel neu angesetzt wird.“ Diesem Wunsch kam man von Verbandsseite nicht nach. Die Partie wurde vom Straf- und Meldeausschuss als „Nichtantreten“ gewertet und 0:3 strafverifiziert – Deutschkreutz hat in der Zwischenzeit Berufung eingelegt. „Hut ab vor dem Obmann und den Deutschkreutzern, die diesen Schritt der Absage mit allen Konsequenzen durchgezogen haben. Ich finde das in diesem Fall sehr gut“, zollt Ivanschitz Respekt.

„Uns geht es sehr wohl auch um die Gesundheit“

Weit weniger gut findet BFV-Präsident Günter Benkö die Causa. „Mich hat das Verhalten von Deutschkreutz sehr geärgert, weil es bei den nachweislichen Covid-Fällen eben nur vier Spieler aus dem für uns nachvollziehbaren Kader der Kampfmannschaft waren. Grundsätzlich verstehen wir auch verschiedene Sichtweisen, aber das Regulativ ist klar – und die Mannschaft besteht nicht nur aus diesen Spielern. In diesem Fall war mit einem 0:3 zu rechnen.“

Auf einer anderen Ebene geht Benkö übrigens konform, wenn es um Vorsicht geht. In Gefahr, Stichwort gesundheitliche Gefährdung von noch nicht völlig Genesenen und dergleichen, solle man Fußballer keinesfalls bringen. „Uns geht es sehr wohl auch um die Gesundheit. Wenn hier das Thema ist, dass zwei Spieler noch nicht körperlich topfit sind, dann muss schon auch klargestellt werden, dass es nicht nur an ihnen liegen kann. Es wird auch noch andere Akteure geben, die einspringen können. Schließlich kann es auch immer wieder passieren, dass es eine Reihe an Verletzten und Ausfällen gibt. Jeder Klub durchlebt so etwas im Lauf der Meisterschaft. Wir als Verband können aber nicht die Verantwortung übernehmen. Das müssen die Spieler selbst entscheiden.“

Im Verhältnis sei die Lage bezüglich Meisterschaftsplan und Absagen für den 66-jährigen Verbands-Boss übrigens nach wie vor zufriedenstellend. „Alles hält sich im Rahmen, was Absagen betrifft. Wir sind gut im Soll, und darüber sind wir sehr glücklich.“