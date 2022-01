Wartezeit in der Grauzone

Seit 11. Jänner gilt die überarbeitete Covid-Maßnahmenverordnung, in deren Rahmen die aktive Sportausübung weiterhin möglich ist – ohne Maske und mit Körperkontakt.

Das ermöglicht im Amateurfußball bei den Mannschaften einen ganzheitlichen Trainingsbetrieb. Schwierig wird die Verordnungs-Sachlage aber bei einem Thema, das gerade in der Vorbereitung auf die Meisterschaft so wichtig ist: die Abhaltung von Testspielen.

Bei „Zusammenkünften ohne zugewiesene Sitzplätze“, im Fußball-Breitensport betrifft das eben Trainings und Vorbereitungspartien, ist eine Obergrenze von 25 aktiven Personen vorgesehen. Treffen also zwei Mannschaften mit Ersatzspielern aufeinander, so wird es eng bis unmöglich, diese 25er-Regel einzuhalten. Weil ja auch Trainer und Schiedsrichter am Geschehen teilnehmen. Ob sie einzurechnen sind oder nicht, ist nicht klar definiert.

Laut Info des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) ja, Sport Austria würde Letztere für die 25 Personen-Grenze nicht dazuzählen, weil sie einer (neben-)beruflichen Tätigkeit nachgehen. In jedem Fall aber geht sich diese Zahl vernünftigerweise nicht aus, um ein Testspiel unter normaler Beteiligung der Aktiven durchzuführen. Anders verhält es sich im Spitzensport, wo Testspiele möglich sind. Auch eine Ausnahme drang zuletzt durch, wonach Teams aus dem Bereich Spitzensport (im Erwachsenenbereich etwa Bundesliga und 2. Liga) sehr wohl gegen Mannschaften aus dem Unterhaus testen dürfen – diese Partien fallen unter den Paragraph 16 der Covid-Maßnahmenverordnung – Zusammenkünfte im Spitzensport.

„Derzeit im gewohnten Setting in der Praxis fast nicht, beziehungsweise sehr schwer, umsetzbar.“

Der Burgenländische Fußballverband (BFV) informierte seine Mitgliedsvereine, allesamt im Amateurbereich tätig, zuletzt jedenfalls auf Basis der ÖFB-Rechtsmeinung, wonach Spieler, Trainer und Betreuer zu der maximalen Zahl von 25 Personen zu zählen seien. Aufgrund dieser aktuellen Verordnung ist die Durchführung eines Testspiels am Großfeld laut Aussendung „derzeit im gewohnten Setting in der Praxis fast nicht, beziehungsweise sehr schwer, umsetzbar.“

Wie unsicher die Lage für die Umsetzung ist, zeigt auch folgende Zusatzinfo an die Vereine seitens des BFV: „Zu erwähnen sei, dass der Gesetzgeber die Durchführung von Spielen grundsätzlich nicht untersagt – jedoch entscheidend dabei ist, dass die maximale Teilnehmerzahl nicht überschritten wird. Inwieweit die Verordnung darüber hinaus Möglichkeiten für eine halbwegs praxistaugliche Durchführung von Spielen eröffnet, ist am besten mit der jeweils zuständigen Behörde (BH, Magistrat etc.) abzuklären!“

Seitens des BFV wolle man sich einsetzen, dass die besagte 25er-Einschränkung in der nächsten Novelle wieder aufgehoben und abgeändert wird. Positiv sei zu bewerten, dass im Kontext der pandemischen Entwicklung überhaupt ein Trainingsbetrieb möglich sei.

Aktuelle Verordnung läuft heute, Donne r stag, aus

Bis heute, Donnerstag, ist die aktuelle Verordnung gültig. Ob und wann es Neuigkeiten gibt, will niemand prognostizieren. Klammheimlich spekuliert man zwar mit einer veränderten Vorgabe in Bezug auf Testspiele, trotzdem verbannen alle Beteiligten diese Möglichkeit aufgrund der unsicheren Lage in den Bereich Kaffeesudlesen. Tatsache ist aber, dass für das Wochenende zahlreiche Testspiele im Online-System geplant – und auch mit Schiedsrichtern besetzt sind. Warum, weiß Karl Schmidt, Geschäftsstellenleiter des BFV: „Sollte es keine Änderung geben, können wir immer noch absagen. So aber sind wir für den Fall der Fälle gerüstet und können einen regulären Testspielbetrieb gewährleisten.“