Entspannung folgte, Verwirrung bleibt

Weil Mannschaftssport mit Körperkontakt und ohne Maske erlaubt ist, war die Auslegung der 25er-Regel aber ein so heißes Thema. Schließlich stehen im Fußball-Unterhaus jede Menge Testspiele an, deren praktische Umsetzung unter diesen Voraussetzung ganz knapp nicht möglich ist. Weil eben neben den 22 Kickern am Feld auch Ersatzspieler, Trainer, Betreuer und zumindest ein Schiedsrichter mitwirken.

Sport Austria erwirkte am Freitag der Vorwoche schließlich grünes Licht seitens des Gesundheitsministeriums, wonach Trainer, Betreuer und der Unparteiische in diese Maximalzahl nicht fallen, sondern nur die Spieler. Weniger deutlich ist die Auslegung, wie Ersatzspieler hier gehandhabt werden können. Streng gesehen dürften insgesamt nur drei Ersatzleute anwesend sein – was in der Fußballszene schon für Gelächter sorgte, nach dem Motto: Jede Mannschaft hat dann eineinhalb Ersatzspieler.

Möglichen Interpretationsspielraum nannte der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) im Zuge einer Aussendung, falls in beiden Hälften unterschiedliche Spieler auflaufen und so zwei Zusammenkünfte zu werten seien. Eine andere Möglichkeit sei die etwaige räumliche Trennung der Ersatzspieler.

Sportart-spezifische Anpassung gefordert

Nachsatz: „Ob derartige Spielräume anerkannt werden, unterliegt der Beurteilung der zuständigen Gesundheitsbehörde, daher würden wir dringend empfehlen, dies vorher abzuklären; schlimmstenfalls droht der Verlust von Fördermitteln und eine Anzeige.“ So manchem Klub war das dann doch zu heiß, es kam am vergangenen Wochenende zu Absagen. Angepfiffen wurden acht von 31 Spielen. In Wien und Niederösterreich hingegen wurde mehr gespielt.

Nicht nur der ÖFB fordert eine klarere Anpassung dieser Regel, auch Sportlandesrat Heinrich Dorner und Burgenlands Fußballverbands-Präsident Günter Benkö sprachen sich dafür aus, „im Sinne des Breitensports und der vielen Fußballvereine eine sportart-spezifische Anpassung“ vorzunehmen, um Testspiele durchführen zu können. Ihr Vorschlag: Die Zahl der maximal teilnehmenden Personen im Bereich Fußball auf 40 anzuheben.

Trendsport i-Tüpferl-Reiten

Es bleibt jedenfalls spannend. 53 Spiele sind von Donnerstag bis Sonntag beim BFV angemeldet. Wenn die Partien angepfiffen werden, dann wohl weiter in der Grauzone, was die Ersatzspieler betrifft. Aus Insiderkreisen ist als wahrscheinlichste Variante zu vernehmen, dass zeitnah auch die Ersatzspieler aus der Maximalzahl von 25 herausgenommen werden könnte. Noch ist es aber nicht so weit – und die Verwirrung, was tatsächlich erlaubt oder verboten ist, bleibt.