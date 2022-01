Weiter Kritik aus dem Sport an der 25-Personen-Regelung

Am heutigen Donnerstag läuft die gültige Verordnung aus beziehungsweise wird diese dann eben ab morgen, Freitag, verlängert. Bis zuletzt war die Hoffnung seitens der Sportfamilie aber groß, dass es zu einer Änderung kommt und noch vor dem Wochenende auch Testspiele möglich sind. Hintergrund des Unmuts ist die besagte Regelung, wonach im Amateurbereich bei der Sportausübung (diese ist laut Verordnung mit 2-G ohne Maske und mit Körperkontakt zulässig) nicht mehr als 25 Personen erlaubt sind. Das betrifft neben Trainings auch Testspiele, die in diesem Rahmen in der Praxis nicht umsetzbar sind. Der organisierte Sport in Form von Sport Austria sowie zahlreiche Fachverbände hätten sich hier im Verordnungstext eine Rücksichtnahme auf die sportartspezifische Mannschaftsgröße erwartet, wodurch dann eben auch nicht nur Trainingseinheiten, sondern vor allem Testspiele legitimiert wären.

Milletich: "Haben uns erwartet, dass dieser Passus in der kommenden Verordnung repariert wird"

Bis kurz nach Weihnachten war das der Fall, ab dann nicht mehr. ÖFB-Präsident Gerhard Milletich betonte im Zuge einer Aussendung: "Hunderttausende Sportlerinnen und Sportler, die ohnehin der 2-G-Regel unterliegen, werden an der Sportausübung gehindert. Dabei ist völlig unstrittig, dass Bewegung nicht Teil des Problems, sondern der Lösung ist. Wir haben uns erwartet, dass dieser Passus in der kommenden Verordnung repariert wird. Dem ist offenbar nicht so, und das können wir bei allem Verständnis für erforderliche Maßnahmen nicht kommentarlos hinnehmen." Ärgerlich sei laut Milletich auch, dass der Fußball bisher alle Maßnahmen der Bundesregierung unterstützt und gewissenhaft umgesetzt sowie alle Botschaften und Appelle an seine Mitglieder weitergetragen habe: "Der Sport hat mit dem Fußball an der Spitze den Nachweis erbracht, dass wirksame Hygiene- und Präventionskonzepte erfolgreich erarbeitet und auch konsequent zur Umsetzung gebracht wurden. Sportausübung war und ist kein Treiber der Pandemie. Gemäß den von der AGES veröffentlichten Zahlen liegen die auf die Sportausübung zurückzuführenden Infektionszahlen seit Monaten unter 0,1% der gesamten Fälle."

Dorner und Benkö mit Offenem Brief: Appell, die Verordnung sofort abzuändern

Aus dem Burgenland meldeten sich Sportlandesrat Heinrich Dorner und Fußballverbands-Präsident Günter Benkö wiederum in einem gemeinsamen Offenen Brief an Sportminister Vizekanzler Werner Kogler zu Wort.

Der Brief im Wortlaut:

„Sehr geehrter Herr Vizekanzler und Sportminister!

Die vorherrschende Corona-Pandemie und Gesundheitskrise beherrscht nun seit fast zwei Jahren unser Leben und stellt uns alle noch immer vor große Herausforderungen. Gerade der organisierte Sport war sich seiner Verantwortung immer bewusst und hat die unterschiedlichsten Maßnahmen und Einschränkungen immer mitgetragen. Und vor allem im Sport wurden von Beginn an von Verbänden und Vereinen selbst eigene, strenge Sicherheitskonzepte vorgelegt, um größtmöglichen Schutz der Gesundheit von jedem und jeder Einzelnen zu gewährleisten. Dementsprechend gering war auch immer die Gefahr, sich bei der Ausübung jedweder Sportarten mit Corona zu infizieren.

Uns war es auch immer wichtig, dass an einem Strang gezogen wird – denn nur gemeinsam können wir die Pandemie meistern. So wird der Einsatz der 2-G-Regelung von der Masse der Hobby- und Breitensportler, aber auch seitens des burgenländischen Fußballverbandes und der Landespolitik aktiv unterstützt und rigoros umgesetzt. Nun liegt aber eine Regelung vor, die aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar und in der Form auch nicht praxistauglich ist. Konkret geht es um den Passus, dass maximal 25 Personen bei Sportveranstaltungen, auch Trainings und Spielen, teilnehmen dürfen. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Mannschaftssportler und Funktionäre im Amateursport, aber auch im Nachwuchs.

Insbesondere im Bereich des Fußballs kann mit dieser Lösung eine sinnvolle und professionelle Vorbereitung auf anstehende Wettbewerbe und Meisterschaften nicht stattfinden. In der Vorbereitungszeit werden viele Testspiele abgehalten. Die Regelung der max. 25 Personen lässt diese Vorbereitung aber nicht zu, da viele Spieler in der Vorbereitung und Übertrittszeit in Testspielen beobachtet werden bzw. verschiedene Mannschaftskombinationen ausprobiert werden.

Angesichts der beschriebenen negativen Auswirkungen auf den Mannschaftssport im Amateurbereich richten wir den eindringlichen Appell an Sie, diese Verordnung rasch bzw. sofort abzuändern. Im Sinne des Breitensportes und der vielen Fußballvereine bedarf es einer sportart-spezifischen Anpassung, damit Freundschaftsspiele bzw. Vorbereitungsspiele auch in einem gesetzlichen Rahmen unter Einhaltung der 2-G-Regel abgehalten werden können. Funktionäre und Wechselspieler müssen teilnehmen können. Deshalb schlagen wir vor, dass die Anzahl der max. teilnehmenden Personen im Bereich Fußball auf 40 Personen angehoben wird – nur so ist ein vernünftiger Spielbetrieb möglich.

Wir hoffen, dass Sie unsere Anregungen aufnehmen und verbleiben mit sportlichen Grüßen,

Heinrich Dorner, Sportlandesrat Land Burgenland

Günter Benkö, Präsident des Burgenländischen Fußballverbands“