Christopher Trimmel: hochmotiviert in seine „schwerste Saison“

Seit 2019, als im Zuge der Relegation 18/19 der Aufstieg in die Deutsche Bundesliga gelang, geht es für Union Berlin stetig bergauf. Wie eine Zahnradbahn kletterten die Profis aus Berlin-Köpenick unaufhaltsam nach oben. Ob der Gipfel der Entwicklung erreicht wurde und wo sich Union Berlin künftig etablieren kann, das wird sich im Zuge der neuen Saison zeigen. Mittlerweile hat der ursprünglich als Fixabsteiger gehandelte Aufsteiger schließlich das Konzert der ganz Großen erreicht, nicht nur national. Nach der Conference League 21/22 und der Europa League 22/23 wurde mit Platz vier in der Liga und der dadurch geschafften Qualifikation für die Champions League 23/24 auch in dieser Hinsicht ein neues Kapitel aufgeschlagen. Dort wartet auf die in Topf 4 liegenden Berliner die absolute europäische Elite. Am 31. August erfolgt die Auslosung. Dann wird man sehen, ob die Gegner Manchester City, Real oder wie sie auch alle heißen mögen, sein werden.

Pflichtspiel-Prioritäten: Erst DFB-Pokal, danach Bundesliga

Im schnelllebigen Fußballgeschäft kann man da schon einmal leicht vergessen, wo sich Union Berlin noch vor einiger Zeit befunden hatte. Christopher Trimmel weiß das. Er geht seit Sommer 2014 den Weg mit, ist mit über 300 Spielen für Union der längstdienende Profi bei den „Eisernen“ und Kapitän der Mannschaft. Die sich zuletzt im Zuge des Sommer-Trainingslagers im Salzburger Land, konkret in Bramberg, auf die neuen Herausforderungen vorbereitet hat. In diesem Zusammenhang wird es schön langsam ernst. Am Samstag geht es im Stadion An der Alten Försterei gegen Atalanta Bergamo noch einmal testweise zur Sache, am 13. August erfolgt der Pflichtspiel-Auftakt mit dem DFB-Pokal-Auswärtsspiel beim Regionalliga Südwest-Klub FC-Astoria Walldorf. Die Bundesliga-Punktejagd wird dann für Union am 20. August mit dem Heimspiel gegen Mainz 05 eröffnet.

„Die Herausforderung wird nicht kleiner werden“

Der Mannersdorfer Trimmel wird dann in seine zehnte Saison für Union Berlin gehen. Persönlich fühlt sich der 36-Jährige „mega im Saft“, die Vorfreude regiert, die Motivation ist ungebrochen hoch. Und doch weiß die Nummer 28, dass mit Vorfreude alleine noch keine erfolgreiche Meisterschaft garantiert ist. Stattdessen gilt es künftig die Konzentration gezielt walten zu lassen. Stichwort Champions League. „Die große Herausforderung wird für die Mannschaft sein, dass der Fokus klar auf der Bundesliga bleiben muss. Ich weiß daher, dass diese Saison für mich am schwierigsten werden wird - speziell als Kapitän.“ Trimmel spricht hier nicht vom Sportlichen. „Meine Verantwortung liegt auch darin, dass die Spieler das Kerngeschäft Bundesliga ja nicht aus den Augen verlieren. Die Champions League nehmen wir mit, aber primär geht es um die Meisterschaft in Deutschland.“ Wenn unter der Woche in der europäischen Königsklasse ein Kapazunder am Programm steht, darf dieser Umstand am vermeintlich biederen Bundesliga-Spieltag davor kein Thema sein. Ein Berücksichtigen, Zurückstecken oder gar Schonen gilt es hier zu unterbinden. Trimmels Prioritätenliste ist demnach klar: „Die letzten fünf Jahre gab es immer eine Steigerung. Wir dürfen uns schon gerne daran erinnern, was wir bislang alles erreicht haben, aber die Herausforderung wird nicht kleiner werden. Für den Verein ist die Bundesliga das Wichtigste. Hier gilt es sicherzustellen, dass es keine Probleme nach unten gibt.“

Wir dürfen uns gerne daran erinnern, was wir bislang alles erreicht haben, aber die Herausforderung wird nicht kleiner werden. Christopher Trimmel über das Spieljahr 23/24

Manche wären verleitet in diesem Zusammenhang generell zu behaupten: Union Berlin muss möglicherweise auch aufpassen, um nicht abzuheben. Diese Gefahr sieht Trimmel aber mit Verweis auf Leitbild und Prinzipientreue ohnehin nicht. Von der Fanszene bis zu den Mitarbeitern im Verein sei der bodenständige Spirit des Klubs ein gut gehüteter, gelebter Schatz. „Union muss Union bleiben. Das wollen alle hier.“ Und doch ist die Versuchung Champions League eben Neuland - in jeder Hinsicht. Darum gilt es eben die Balance mit dem Alltagsgeschäft zu wahren. Dass das bereits im etwas kleineren Rahmen gelungen ist, hat Union Berlin in der vergangenen Saison in der Europa League bewiesen. Da war es möglich eine erfolgreiche Gruppenphase zu spielen und in der K.o.-Phase etwa ein Team wie Ajax Amsterdam auszuschalten, gleichzeitig aber auch in der Bundesliga über weite Strecken kontinuierlich stark zu performen.

Schöne Sache? Das wäre ein Duell mit David Alaba

Nun ist die Sache eben noch polarisierender, weil die Champions League noch mehr Glamour bietet. Einen Gegnerwunsch hat Christopher Trimmel hier übrigens nur bedingt. Zwei Punkte wären dann aber doch eine schöne Sache für den Burgenländer. „Ich wünsche mir immer Stadien, die ich noch nicht gesehen habe. Und Real Madrid wäre schön, weil es dann gegen David (Alaba, Anm.) gehen würde - das wäre natürlich eine sehr coole Geschichte für mich.“

Schließlich war Trimmel mit Alaba mehrmals gemeinsam im Nationalteam aktiv, auch bei der EURO 2021. Zuletzt wurde der Mannersdorfer von Teamchef Ralf Rangnick allerdings nicht mehr berücksichtigt. Das vorgerückte Alter hat hier definitiv seinen Teil dazu beigetragen, dass der 36-Jährige nicht mehr voll im Fokus steht. „Die ganze Thematik ist vollkommen in Ordnung. Ralf Rangnick ist ein Trainertyp, der sehr ehrlich ist und Dinge auch erklärt. Das finde ich super, ich hatte hier immer einen guten Austausch mit ihm. Er weiß auch, dass ich immer gerne dabei bin.“

Sollte Christopher Trimmel auf rot-weiß-roter Ebene sportlich doch wieder gebraucht werden, wäre er also nach wie vor bereit. Auch wenn freilich der Fokus aktuell ganz woanders liegt. Es geht um Union Berlin, Trimmels Arbeitgeber. „Hier spiele ich, und hier muss ich performen.“