Hoffenheim zeigt Interesse an Youngster Marcel Stöger

Für Marcel Stöger, einen talentierten U16-Spieler der Fußballakademie Burgenland, ging im November die Reise nach Deutschland, konkret zur TSG Hoffenheim. Der deutsche Bundesliga-Klub lud den Außenbahnspieler zu einer Trainingswoche ein. Sein Manager Christian Krenn erklärt: „Hoffenheim scoutet sehr intensiv in Österreich, ist ein Verein mit einer durchlässigen Linie vom Nachwuchs bis zu den Profis. Darum haben wir die Einladung auch sehr gerne angenommen. Marcel hebt sich mit seiner Spielweise auch ab, hat enormes Potenzial, viel Dynamik und einen starken Zug zum Tor. Wir haben das Angebot zur Trainingswoche dann genutzt, sind gemeinsam nach Hoffenheim geflogen und dort hat Marcel dann auch sehr viele Erfahrungen sammeln können.“

Trotzdem gilt es vorerst einmal geduldig zu bleiben: „Es gibt laufend Gespräche mit Hoffenheim, wir werden uns alles über den Winter durch den Kopf gehen lassen und im Frühjahr dann eine Entscheidung treffen“, so Krenn, der betont: „Marcel fühlt sich im Burgenland äußerst wohl und da wollen wir nun gut überlegen, welcher Weg eben der beste für ihn ist. Fakt ist, er spielt die aktuelle Saison in er U16-Mannschaft der Fußballakademie Burgenland fertig. Und dann könnte, wenn alles passt, der nächste Schritt kommen.“ Unterstützung genießt die Nachwuchshoffnung auch zu Hause: „Da steht die Familie total dahinter, auch die Großeltern sind total dahinter.“

Für die Fußballakademie Burgenland gibt es von Krenn ebenso Lob: „Wir haben mit Akademie-Leiter Stefan Fuhrmann vorab alles besprochen und das war wirklich eine sehr konstruktive und professionelle Herangehensweise. Gleichzeitig ist das Hoffenheimer Interesse an Stöger auch ein Beleg für die ausgezeichnete Arbeit in der AKA Burgenland.“

„Marcel hat vieles , was ein moderner Spieler braucht

Sein aktueller Coach, Ivo Smudla, beschreibt das Talent so: „Marcel hat fast alles, was ein moderner Spieler braucht. Er ist körperlich ein Wahnsinn, hat eine sehr gute Technik, viel Tempo und einen tollen Abschluss. Für sein Alter ist er in der Entwicklung sehr weit. Wenn er so weitermacht, dann kann er richtig viel erreichen.“

Und wer weiß, wohin der Weg von Marcel Stöger noch gehen kann. Nur zur Erinnerung: Für einen gewissen Christoph Baumgartner ging es 2017 über die Akademie in St. Pölten zu Hoffenheim. Heute ist er nicht nur in der Deutschen Bundesliga ein Stammspieler, sondern auch im Österreichischen Nationalteam.