BFV-Cup-Finale: Zwei Teams mit offenem Visier

„Wir haben Heimrecht und wollen natürlich das Maximum aus dem Finale herausholen“, stellt Siegendorfs Kapitän Alois Höller das Ziel für das Endspiel im BFV-Cup am Pfingstmontag klar.

„Wir werden sicher nicht jammern, dass wir Freitag und Montag zwei wichtige Spiele haben.“ Siegendorf-Trainer Marek Kausich

Allerdings hatte der ASV schon am Freitag das „Finale“ um die Meisterschaft in der Burgenlandliga bei Leader Parndorf: „Das Ziel war immer das Finale zu erreichen. Wir werden sicher nicht jammern, dass wir Freitag und Montag zwei wichtige Spiele haben. Die Vorfreude ist riesengroß, wir sind sowohl in der Meisterschaft, als auch im BFV-Cup noch im Rennen um den Titel. Das hätte in der Winterpause wohl niemand mehr erwartet. Wir haben uns das Endspiel redlich verdient. Unser großer Kader macht uns stark“, weiß Siegendorf-Trainer Marek Kausich.

Nicht weniger groß ist Draßburgs Vorfreude auf das Spiel in Siegendorf. Coach Thomas Mandl: „Wir haben das schon klar kommuniziert, dass der Sieg im Cup ein großes Ziel ist.“

Personell kann der Ostligist im Finale fast aus dem Vollen schöpfen. Fraglich ist nur der Einsatz von Mittelfeldspieler Julian Krenn, der zuletzt beim Spiel gegen Traiskirchen nach einer halben Stunde mit Leistenproblemen runter musste.

„Draßburg hat vielleicht einen Vorteil, weil die Meisterschaft in der Ostliga schon zu Ende ist. Nach dem Match in Parndorf richten wir unseren Fokus aber gleich aufs Cupfinale.“ Peter krenmayr Präsident ASV Siegendorf

„Ich denke, es wird eine knappe Angelegenheit. Siegendorf hat eine sehr gute Mannschaft. Einfach wird es nicht, aber wir werden alles daran setzen, um am Ende den Titel zu holen“, so Mandl.

Dasselbe will auch Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr: „Natürlich wollen wir gewinnen, wir werden in stärkster Besetzung antreten. Ich denke auch, dass das Zuschauerinteresse sehr groß sein wird. Draßburg hat vielleicht einen Vorteil, weil die Meisterschaft in der Regionalliga schon zu Ende ist. Nach dem Parndorf-Match richten wir aber unseren Fokus gleich voll auf das BFV-Cupfinale.“