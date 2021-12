Meisterliches Jubiläumsjahr für Sportschütze Gerald Reiter

Für Gerald Reiter geht in den kommenden Tagen ein höchst erfolgreiches Jahr 2021 zu Ende. Fünf Meistertitel holte der Polizeisportler im dynamischen Schießen (IPSC), der Königsdisziplin des Schießsports. Hierbei durchlaufen die Schützen einen Parcours, in dem Präzision und Schnelligkeit gefragt sind, sowohl der Schütze als auch die Ziele bewegen sich. Dass Gerald Reiter diese Kunst wie kaum ein anderer Österreicher beherrscht, stellte er mit seinen Triumphen einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis. Die erste seiner fünf Goldmedaillen sicherte er sich bei den Österreichischen Meisterschaften in Attnang-Puchheim im Juli, wo er in der Pistole Caliber Carbine Division (PCC) erfolgreich war.

Die goldene Sieben als besonderes Kunststück

Im Oktober setzte sich Reiter bei der Staatsmeisterschaft in Wien erstmals in der Open Division durch, nachdem er in den Jahren zuvor mehrmals den zweiten Platz belegt hatte.

Damit gelang dem vierfachen Europameister ein besonderes Kunststück: Als erster und einziger österreichischer Sportschütze hatte er nun in allen sieben Waffenkategorien des IPSC-Sports eine Goldmedaille gewonnen. Somit schreibt der Polizist der Landespolizeidirektion Burgenland, der auch Mitglied des BM.I. Leistungssportkaders ist, ein Stück rot-weiß-rote Schießsportgeschichte. Damit nicht genug, gewann er mit seinen Kollegen vom RSF Unterfrauenhaid auch die Teamwertung.

Burgenland-Jubiläum als Ansporn

Endgültig vergolden konnte Reiter sein Jahr Ende Oktober bei den zweiten Österreichischen Meisterschaften am Schießstand des SSV Vöcklabruck in Attnang-Puchheim.

Dort holte er einen weiteren Meistertitel mit der Mannschaft und setzte sich auch in seiner Paradedisziplin, der Revolver Division, durch. „Es war mir ein besonderes Anliegen, im Jubiläumsjahr des Burgenlandes entsprechend erfolgreich zu sein“, bilanziert Reiter zufrieden. Mit seinen fünf Meistertiteln ist dem Sankt Margarethener das jedenfalls gelungen. Darüber hinaus konnte er im Jahr 2021 auch zehn internationale IPSC-Bewerbe in der Tschechischen Republik, der Slowakei und in Österreich für sich entscheiden.