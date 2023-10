Burgenlands Sportschützen: fünf Medaillen bei der Europameisterschaft!

Sie schießen unter der Flagge des Polizeisportvereins, kurz PSV, Burgenland: Jürgen Stranz aus Raiding, Johann Lang aus St. Andrä am Zicksee sowie Gerald Reiter aus St. Margarethen. Das jüngste internationale Groß-Event, das Stranz/Lang/Reiter in Angriff nahmen, war die EM in Griechenland, wo sich über 1350 Sportschützen aus ganz Europa die Titel untereinander ausmachten. Zudem fanden sich zahlreiche weitere Sportschützen der übrigen Kontinente in Griechenland ein, um an einer der weltweit größten Schießsportveranstaltungen im Jahr 2023 teilzunehmen.

Nicht weniger als 24 Stages waren auf der riesigen Schießanlage mit einer Mindestschussanzahl von 464 Schuss zu absolvieren. Am Ende der insgesamt fünf Veranstaltungstage durften sich die Sportschützen des PSV Burgenland als wesentliche österreichische Medaillenhamster feiern lassen.

Jürgen Stranz sicherte sich in der Standard Division, Kategorie Senior, den dritten Platz in der Einzelwertung. Mit seinen Teamkollegen aus Niederösterreich und Oberösterreich holte der Raidinger hinter dem Team aus Italien den zweiten Platz in der Standard Senior Wertung - und brachte somit einen Vize-Europameistertitel nach Hause.

Gold mit der Mannschaft: Johann Lang (PSV Burgenland), Gerald Reiter (PSV Burgenland), Nikolaus Stelzmüller und Robert Kroiss (v.l.n.r., beide Teamkollegen aus Oberösterreich) sind Revolver-Mannschafts-Europameister. Foto: zVg/Reiter

Gerald Reiter in mehrfacher Gold-Laune

Johann Lang und Gerald Reiter gingen wiederum in der Revolver Division an den Start. Gerald wurde seiner Favoritenrolle gerecht und kürte sich in der Revolver Overall sowie in der Revolver Senior-Wertung zum Europameister. Gemeinsam mit Johann Lang und den oberösterreichischen Teamkollegen Nikolas Stelzmüller und Robert Kroiss holten sie auch noch eine Goldmedaille in der Revolver-Mannschaftswertung.

Gerald Reiter räumte in Griechenland ab. Foto: zVg/Reiter

Damit nicht genug. Gerald Reiter setzte sich auch im sogenannten „Shoot Off“ gegen seine Konkurrenten durch und holte als „Shoot Off-Sieger“ noch zwei weitere Goldmedaillen ins Burgenland. Die Bilanz des St. Margaretheners strahlte somit mit drei Europameistertitel und zweimal Gold im „Shoot Off“ besonders.