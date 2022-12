Vergoldete Präzision: St. Margarethener Doppelweltmeister

Werbung

Zweimal musste die WM der IPSC, der International Practical Shooting Confederation, pandemiebedingt verschoben werden. Im dritten Versuch gelang es zuletzt, die weltweit größte Veranstaltung im dynamischen Schießsport mit 1.547 Teilnehmern aus 76 Nationen in insgesamt sieben unterschiedlichen Waffenkategorien (Divisionen) über die Bühne zu bringen. Insgesamt 30 Stages mit einer Mindestschussanzahl von 550 Schuss waren aufgebaut, sodass jeder Teilnehmer fünf Tage mit jeweils sechs Stages zu absolvieren hatte. Besonders herausforderndes Zusatz-Detail bei den Parcours, die es zu durchlaufen galt und bei denen diverse Ziele in Entfernungen von bis zu 50 Metern getroffen werden müssen: jene im asiatischen Raum üblichen beweglichen Ziele, die in Europa und den USA noch nie Verwendung fanden.

Mit dabei in Österreichs Nationalteam waren unter den 15 Aktiven (14 Männer, eine Frau) auch drei rot-goldene IPSC-Schützen: der Raidinger Jürgen Stranz in der Standard Division, sowie Johann Lang aus St. Andrä am Zicksee und Gerald Reiter aus St. Margarethen in der Revolver Division. Alle drei starten für den Polizeisportverein Burgenland.

Österreichs Revolver-Nationalteam mit Markus Pack, Gerald Reiter und Johann Lang (v.l.) holte Silber. Foto: NOEN

Letzterem, 2017 bereits Vizeweltmeister in Frankreich, gelang der große Coup. In Thailand sollte dank fünfjähriger Vorbereitungszeit aus Silber Gold werden. Reiter setzte sich bereits am ersten Tag an die Spitze, baute den Vorsprung zum Schlusstag auf über 100 Punkte aus und brachte diesen sicher ins Ziel. Der Lohn waren gleich zwei Weltmeister-Titel, in den Kategorien Revolver Overall und Revolver Senior. Mehr noch: Gemeinsam mit Johann Lang (Platz elf Revolver Overall sowie Platz fünf Revolver Senioren) und Markus Pack holte Reiter für das österreichische Revolver Nationalteam Silber in der Teamwertung.

Pech hatte Jürgen Stranz in der Standard Senioren-Wertung: Die starke Leistung wurde am Ende nur mit Platz fünf ausgewiesen – gerade einmal 15 Punkte fehlten auf das Podest, bei einer Gesamtpunkteanzahl von 2.400 …

Zum Drüberstreuen setzte sich Gerald Reiter dann noch beim „Shoot Off“ durch. Das prestigeträchtige Ausscheidungsschießen fand nach dem Hauptbewerb statt, die jeweils besten acht Schützen jeder Division traten gegeneinander an. Der Burgenländer krönte sich hier vor vielen Fans in der Revolver Overall- und Senioren-Wertung zum „Shoot Off Champion 2022“.