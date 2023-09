Marie Kristin Leitner ist Burgenlands Fußballerin des Jahres

Auf der Burg Schlaining hat der burgenländische Fußballverband Freitagabend die 2. Burgenländische Fußballerinnengala veranstaltet. Dabei wurden Vereine, Nachwuchsteams und mit Marie Kristin Leitner von der Spielgemeinschaft FC Südburgenland/TSV Hartberg auch Burgenlands Fußballerin des Jahres ausgezeichnet. Mit dem Titel des größten U11-Nachwuchstalents wurde Naomi Supper von der Spielgemeinschaft Oberloisdorf geehrt. Das Mädchen-Nachwuchsteam des ASV Draßburg wurde als beliebtestes Nachwuchs-Team ausgezeichnet.



Sportlandesrat Heinrich Dorner gratulierte den ausgezeichneten Fußballerinnen und Mannschaften und betonte den hohen Stellenwert des Frauenfußballs im Burgenland sowie die Notwendigkeit, diesen weiter zu forcieren: „Der Damen- und Mädchenfußball im Burgenland hat in den vergangenen Jahren einen ordentlichen Schub bekommen, und das soll auch in den kommenden Jahren so weitergehen. Dieser Aufwärtstrend ist auch vielen Funktionärinnen und Funktionären zu verdanken. Bei den Organisatorinnen der Gala Yvonne Lindner und Nina Potz bedanke ich mich für ihr Engagement. Herzliche Glückwünsche an alle Preisträgerinnen und alles Gute für die Zukunft.“



„Das gemeinsame Ziel ist es, den Frauenfußball im Burgenland konsequent weiterzuentwickeln, die Strukturen zu verbessern und Perspektiven zu bieten. Den erfolgreichen Weg, der in den letzten Jahren im Burgenland eingeschlagen wurde, werden wir auf allen Ebenen weiter unterstützen“ betonte Dorner. Organisiert wurde die Gala von BFV-Frauenfußballreferentin Yvonne Lindner und Nina Potz, Trainerin der Damenmannschaft des SC Neusiedl.



Die Preisträgerinnen der 2. Burgenländischen Fußballerinnengala in den Kategorien:



Fußballerin des Jahres:

Marie Kristin Leitner, SPG FC Südburgenland/TSV Hartberg, 19.920 Stimmen



Nachwuchstalent U11:

Naomi Supper, SPG Oberloisdorf, 35.074 Stimmen



Beliebtestes Nachwuchsteam:

Mädchen-Nachwuchsteam des ASV Draßburg, 9.377 Stimmen