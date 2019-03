Willkommen zum vorletzten Herzschlag-Akt im ersten Teil der neuen Zwölferliga. Nach 22 Spieltagen wird die Bundesliga geteilt, und wir haben Runde 21 vor der Brust. Der Kampf um die Top-Sechs respektive den elitären Play-Off-Kreis, genannt Meistergruppe, ist soweit entfacht, dass es erstaunlich viele Varianten gibt, wer aller noch rausfallen oder reinrutschen könnte. Vom Dritten Austria bis zum Neunten Mattersburg sind alle Teams noch (mehr oder weniger) voll dabei. Und weil der SVM am Sonntag in Innsbruck mit 1:0 erfolgreich blieb, schnuppert die Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt plötzlich doch noch an die Top-Sechs ran. Zugegeben, die Chance ist vor den verbleibenden Runden gegen Rapid und in St. Pölten nicht allzugroß, aber sie besteht. Vorausgesetzt, Mattersburg gewinnt zweimal.

Die beiden Trainer: Sowohl Klaus Schmidt (l.) als auch Didi Kühbauer sind mit ihren Teams voll auf den Sonntag fokussiert. Mattersburg gegen Rapid wird ein brisantes Duell am Ende des Grunddurchgangs. | Ivansich

Trainer Klaus Schmidt: „Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen, das ist die einfache Vorgabe. Jetzt freuen wir uns auf ein Spiel vor einer hoffentlich guten Kulisse und mit guten Vorzeichen. Wir werden auch alles daran setzen, um zu punkten.“ Die Chance auf die Meistergruppe sieht der Steirer trotz allem nüchtern: „Die liegt bei fünf Prozent.“

"Das ist jetzt ein richtig geiles Spiel"

Dass Mattersburg überhaupt mitmischt, ist letztlich Andi Gruber zu verdanken. Er sorgte nach einem Traumpass von Jano und einem souverän ins Eck geschobenen Ball mit dem 0:1 am Tivoli nach der Pause für die Entscheidung. Damit holten sich die Grün-Weißen die so wichtigen drei Punkte und setzten sich in einem vor der Pause extrem spektakulären Spiel durch. Drei Lattentreffer der Gäste (Marko Kvasina und Martin Pusic in einer Aktion hintereinander per Kopf, Thorsten Mahrer kurze Zeit später mit einem Schuss) sowie mindestens drei weitere SVM-Top-Gelegenheiten standen fünf Großchancen der Innsbrucker gegenüber. „Für die Zuschauer war es in dieser Phase ein hochinteressantes Match mit offenem Visier. Gegen Rapid werden wir aber hinten stabiler sein müssen. Ich glaube auch nicht, dass wir so offensiv auftreten werden,“ so der Goldtorschütze. Gruber wird sich aber auch den Siegestreffer als individuelle Motivation gegen die Hütteldorfer gut eingeprägt haben. Die eine Situation in einer eher farblosen zweiten Hälfte nutzte Mattersburg kaltschnäuzig aus. Das würde gegen Rapid bei einer defensiv guten Leistung schon für die Überraschung reichen.

BVZ

So oder so ist das grün-weiße Duell von der Ausgangslage schon jetzt ein echter Hit. Beide Teams brauchen schließlich dringend einen Sieg. Mattersburg, um die kleine Chance am Leben zu halten. Und Rapid, um nach den beiden Siegen gegen Salzburg und in St. Pölten das Momentum vor dem letzten Spieltag gegen Hartberg komplett auf seine Seite zu reißen. Bei einem Punkteverlust des SK Sturm in Salzburg oder des WAC in Hartberg könnte die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer schließlich bereits mit einem Dreier im Pappelstadion in die Top-Sechs einziehen. Und hätte es dann gegen Hartberg selbst in der Hand. Trotzdem stellt Ex-SVM-Kapitän Kühbauer im Vorfeld klar: „Mit den beiden Siegen gegen Salzburg und St. Pölten haben wir uns in eine gute Position gebracht. Aber es ist nach wie vor alles offen, darum ändert sich am Auftreten nichts in Bezug auf Sonntag, wo die Rapid-Tugenden wieder sehr gefragt sein werden. Es gilt, alles abzurufen. Mattersburg hat ebenso Selbstvertrauen gesammelt und aus den beiden Spielen vier Punkte geholt – dadurch haben auch sie noch Chancen, was es umso spannender machen wird.“

Die Statistik des SVM und deren Auslegung

Auch wenn Mattersburg hinsichtlich der Top-Sechs unbedingt gewinnen muss: Den Druck schiebt Gruber auf die Seite des Gegners. „Wir sind in dieser Partie sicher die Mannschaft, die keinen Druck hat. Den hat Rapid. Aber wir wollen ihnen ein Bein stellen und werden dafür auch alles investieren.“

Weiterhin nicht mitwirken können laut Schmidt Nedeljko Malic aufgrund einer Muskelverletzung und Alois Höller, der eine Schambeinentzündung zu beklagen hatte und noch geschont wird.

Wer Statistik-Spiele mag, kann die Bilanz des SV Mattersburg gegen Rapid übrigens in beide Richtungen interpretieren. Der letzte Heimsieg gelang dem SVM in der Abstiegssaison am 18. Mai 2013 mit einem 2:0. Patrick Bürger – der 31-Jährige ist nach wie vor dabei – und Ingo Klemen waren damals die Torschützen. Seitdem ist die Bundesliga-Heimbilanz gegen Rapid mit einem Remis und fünf Pleiten aber ernüchternd. Auf der anderen Seite muss jede Serie einmal reißen. Am Sonntag wäre aus Sicht des SV Mattersburg ein richtig guter Zeitpunkt dafür.