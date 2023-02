Norbert Darabos kritisiert Abläufe im ÖFB-Präsidium

Werbung

Sie stießen ihm merklich sauer auf, die kolportierten Vorgänge in der ÖFB-Führungsebene. Norbert Darabos, von 2009 bis 2013 als Sportminister auch auf Bundesebene nah am Geschehen, sieht den Rücktritt von Gerhard Milletich auch mit etwas Abstand höchst kritisch.

Der Parndorfer Milletich trat vergangene Woche als ÖFB-Boss zurück. Seit Ende Oktober sah er sich mit Vorwürfen konfrontiert, er habe sein Ehrenamt dazu benutzt, um auch Inserate für seinen Verlag zu lukrieren. Zudem war auch der Gegenwind, der Milletich im ÖFB-Präsidium etwa von den Landesverbands-Präsidenten aus Oberösterreich (Gerhard Götschhofer), Tirol (Josef Geisler) und Salzburg (Herbert Hübel) entgegengebracht wurde, hartnäckiger Begleiter. Milletich beteuerte stets, seine Funktion nie missbraucht zu haben, vergangene Woche zog er sich aus diesem Spannungsfeld zurück. Unter anderem stellte er im Zuge einer persönlichen Erklärung fest, den Schritt „zum Schutz meines privaten und geschäftlichen Umfelds“ zu machen – und auch, um weiteren Schaden vom ÖFB abzuwenden.

Interimistisch übernimmt nun Niederösterreichs Verbands-Chef Johann Gartner, im Frühjahr soll im Zuge einer außerordentlichen Hauptversammlung ein fixer Nachfolger bestimmt werden. „Ich bin kein ausgewiesener enger Freund von Gerhard Milletich und habe auch schon während seiner Zeit als BFV-Präsident nicht alle Entscheidungen gutgeheißen“, stellt der Klubchef des SC Kroatisch-Minihof klar, „allerdings finde ich es einfach nur letztklassig, wie sich die Herren Hübel, Götschhofer und Geisler verhalten haben.“ Abgesehen von der Frage des Stils wäre es gerade in der jetzigen Phase laut Darabos angebracht, die Struktur im Führungsgremium zu überdenken und völlig zu verändern. „Eine Verschlankung im Sinne von höherer Effizienz wäre angebracht, so ein Auftreten kann man sich auf Dauer nicht leisten. Die Landesverbandspräsidenten sind allesamt Vertreter des Amateurfußballs. Dann gibt es die Nationalmannschaften und das Profiwesen. All das braucht aber auch die komplette Rückendeckung des ÖFB. Es kann nicht sein, dass sich 14 Leute immer gegenseitig blockieren.“

Wie er die 15 Monate von Gerhard Milletich als ÖFB-Präsident generell beurteilt? „Natürlich war nicht alles perfekt. Aber einen Teamchef Ralf Rangnick zu verpflichten und das Trainingszentrum Wien-Aspern gegen teils kleinkariert denkende Funktionäre durchzusetzen, das ist schon eine große Leistung. Alle Achtung.“