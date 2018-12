Top-Coach Ballester erlag 53-jährig einem Herzinfarkt .

Der Franzose erlag nach der Rückkehr von einem Bewerb in Tallinn im Alter von nur 53 Jahren einem Herzinfarkt. Der Wahl-Schweizer hatte in Estland Kiefer/Ziegler gecoacht, das ÖEKV-Duo gewann die Tallinn Trophy am Donnerstag auch.