Sollte am Freitag (19.00 Uhr) in der Entscheidung nichts Außergewöhnliches passieren, ist Ziegler/Kiefer zumindest Platz sechs sicher. Doch sie orientieren sich ohnehin nach oben. "Die Top Sechs, vielleicht Top Fünf sind okay", merkte Kiefer an. "Aber wir wissen, dass unsere Stärke die Kür ist, auch im Vergleich zu den anderen." Das am Mittwochabend geglückte Kurzprogramm lieferte einen zusätzlichen Schub an Selbstvertrauen.

Noch in fast jedem ihrer Wettkämpfe in dieser Saison haben Ziegler/Kiefer mit ihrer Kür zur Musik von "Broken" Boden gutgemacht. Die 2,53 Zähler Rückstand auf ihre fünftplatzierten deutschen Trainingspartner Minerva Fabienne Hase/Nolan Seegert beunruhigen daher keineswegs. "Das ist nicht viel", meinte Kiefer. "Wir haben ein Kür-Programm, mit dem wir uns wohlfühlen. Wir denken, dass wir da am Freitag anschließen können."

Der 29-jährige Salzburger geht sogar soweit, dass er und seine 25-jährige Partnerin dem ein oder anderen russischen Paar mit der Kürbewertung durchaus etwas abnehmen könnten. Ziegler: "Aber wir sehen es aber vor allem im Vergleich mit den Deutschen und Italienern, mit denen wir um den vierten, fünften und sechsten Platz kämpfen." Die Italiener Nicola Della Monica/Matteo Guarise liegen nur 0,05 Zähler vor Hase/Seegert.

Platz sieben vor zwei Jahren war die bisher beste EM-Platzierung von Ziegler/Kiefer, das sollte also in der Steiermarkhalle auf jeden Fall verbessert werden. Im Vorjahr in Minsk stieg das ÖEKV-Paar nach Platz sieben im Kurzprogramm aus, da sie den unerwarteten Tod ihres Trainers Jean-Francois Ballester mental noch nicht überwunden hatten. Im März bei der Japan-WM waren sie dann als Zehnte fünftbestes Europa-Duo.

Mit ihrem reaktivierten Kurzprogramm von Olympia 2018 haben Ziegler/Kiefer die Basis für ihren nächsten Karriere-Schritt gelegt, das registrierte auch Werner Kogler. Der neue Sportminister war anlässlich der gelungenen EM-Eröffnung zum Event in sein Heimat-Bundesland gekommen und plauderte nach der Konkurrenz in der Mixed-Zone angeregt mit Ziegler und Kiefer. Das Trio stellte sich auch bereitwillig für so manchen Fotografen in Position.

Spätestens das war für Ziegler/Kiefer der Beweis, dass sie der Belastung von Heim-Titelkämpfen standgehalten hatten. "Wir wussten nicht, was uns erwartet bei einer Heim-EM. Das ist auch für uns etwas Neues", sagte Ziegler. "Aber ich glaube, dass wir am Freitag da schon ein bisschen entspannter reingehen. Da nehmen wir dann schon Erfahrung mit aus dem Kurzprogramm." Für die Kür ist eine weitaus besser gefüllte Halle zu erwarten.

Ihr Coach Knut Schubert war von der Unterstützung der Fans für ihre Lokalmatadore nicht überrascht. "Ich habe das schon im Sommer gemerkt, dass das Interesse seitens der Medien gestiegen ist", erläuterte der in Berlin stationierte Trainer der APA - Austria Presse Agentur. "Sie haben das aber wirklich souverän gelöst. Sie können auf sich selber stolz sein." Zum erwartet engen Duell mit dem deutschen Paar meinte Schubert: "Das ist eine heiße Kiste."

Dass dabei zwischen den beiden Wettkampfteilen ein Tag Pause ist, ist für die Paarläufer ungewohnt. "Wir hatten das schon sehr viele Jahre nicht", betonte die Burgenländerin Ziegler. "Wir haben uns so gut es geht darauf vorbereitet. Aber es kann sein, dass dann die Power nicht so da ist wie sonst bei einem Wettkampf, da sich die Anspannung einen Tag länger zieht." Es wird an der Publikumsunterstützung liegen, dieses Manko wettzumachen.