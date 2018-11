Ziegler/Kiefer in Moskau nach Kurzprogramm auf Platz 5.

Das österreichische Eiskunstlaufpaar Miriam Ziegler/Severin Kiefer liegt beim Grand Prix in Moskau nach dem Kurzprogramm am Freitag mit 63,75 Punkten unter acht Duos an der fünften Stelle. In Führung setzten sich die Russen Jewgenija Tarassowa/Wladimir Morosow (78,47).