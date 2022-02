Ziegler/Kiefer: Letzter olympischer Tanz misslang

Die angestrebte Belohnung in Form eines Auftritts in der Kür blieb Miriam Ziegler und Severin Kiefer auch bei ihren dritten gemeinsamen Olympischen Spielen verwehrt. Wie schon in Sotschi 2014 (Platz 17) und Pyeongchang 2018 (Platz 20) endete der Paarlauf-Bewerb für Österreichs Nummer eins-Duo nach dem Kurzprogramm.

Die Hoffnungen der Stooberin auf die erste Kür unter den fünf Ringen war trotz schwieriger Vorbereitung aufgrund einiger Verletzungen ihres Partners Severin Kiefer groß. Schließlich fühlte sich der Salzburger wenige Tage vor dem Kurzprogramm wieder topfit und gut vorbereitet. Auch vom Schauplatz der Eiskunstlaufbewerbe zeigte sich das Duo angetan: „Die Eisqualität ist ein Wahnsinn. Noch einmal ein Stück besser als sonst bei Großveranstaltungen.“ Außerdem wollte sich die Stooberin knapp vor dem Karriereende „den Traum, einmal auch in der Kür starten zu können“ unbedingt erfüllen. Nicht unrealistisch, denn lediglich 19 Paare hatten für den letzten Eiskunstlaufbewerb in Peking genannt, 16 davon qualifizierten sich für die nächste Runde.

Der Traum sollte für die rot-weiß-roten Vertreter, die als fünftes Paar auf das Eis gingen, aber rasch platzen. Nach einem Lauf mit vielen Problemen, landeten Ziegler/Kiefer auf dem 18. und letzten Platz (Anm.: das ungarische Paar Julia Chtchetinnina/Mark Magyar lief das Kurzprogramm nicht), womit man in der Kür abermals nur Zuschauer war. „Zwei Elemente haben nicht funktioniert. Es handelt sich um ganz kleine Feinheiten, die aber einen Riesenunterschied bei den Punkten machen“, meinte Miriam Ziegler im ORF-Interview nach dem Bewerb. Die Gründe für den verpatzten Auftritt waren aber auch schnell ausgemacht. „Uns fehlt einfach die Wettkampfpraxis, die Routine“, so Ziegler. Die Olympischen Spiele waren erst der dritte Wettkampf in dieser Saison. Der Sieg ging übrigens an die Chinesen Wenjing Sui und Cong Han, die sich um hauchdünne 0,63 Zähler gegen Juwgenia Tarasowa und Wladimir Morosow vom Russischen Olympischen Komitee durchsetzen.

Für Ziegler/Kiefer beginnt nach der Rückreise und einer Regenerationsphase die Vorbereitung auf den letzten Auftritt ihrer aktiven Karriere bei den Weltmeisterschaften in Montpellier (21. bis 27. März). Denn schließlich will man sich dort dann von der großen Eiskunstlaufbühne mit einer besseren Platzierung verabschieden.