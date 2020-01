Europas russische Paarlauf-Spitze hat sich nicht lumpen lassen und die Medaillen bei der EM in Graz/Premstätten-Schwarzlsee unter sich aufgeteilt (siehe Ergebnis). Erhoffte entscheidende Ausrutscher im punktuellen Bereich blieben aus, wodurch die Konkurrenz dem Top-Trio auch nicht entscheidend zusetzen konnte. Die Stooberin Miriam Ziegler und ihr Salzburger Partner Severin Kiefer sind hier nicht ausgenommen. Dabei war die Zuversicht groß, nach persönlicher Bestleistung im Kurzprogramm (67,90 Punkte) und Platz sechs in der Kür noch einen Sprung nach vorne zu machen und die Top-Fünf zu erreichen – das erklärte große Ziel des Duos.

Patzer beim Triple-Salchow (Kiefer beim Einzelsprung, Ziegler in der geworfenen Version) ließen aber keine Rangverbesserung zu. Dabei sei laut der Burgenländerin ein Überholmanöver des deutschen Paares Minerva Fabienne Hase und Nolan Seegert, die ebenfalls nicht ihren besten Tag hatten, möglich gewesen. „Aber das Publikum, das uns mit seiner grandiosen Unterstützung am Mittwoch noch angespornt hat, war heute eine gewisse Belastung. Wir müssen lernen, uns auch in solchen Situationen nicht ablenken zu lassen und uns ganz auf unsere Fähigkeiten zu konzentrieren,“ resümierte die 25-Jährige nach der Kür am Freitag.

„Sicherlich nicht letzte Europameisterschaft“

Im Kurzprogramm verlieh die Atmosphäre bei der Heim-EM noch Flügel, bei der Kür schlug das Pendel in Form von Konzentrationsfehlern also in die andere Richtung aus. „Schade, dass diese gerade bei der Heim-EM passiert sind. Aber es war sicherlich nicht unsere letzte Europameisterschaft,“ stellt Severin Kiefer klar. Der Blick richtet sich also bereits wieder nach vorne.

Ganz nebenbei war für Ziegler/Kiefer Platz sechs die beste EM-Platzierung ihrer Laufbahn. Positives können beide also neben einem verheißungsvollen Kurzprogramm in jedem Fall mitnehmen.