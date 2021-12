Ein starker Abschied von Ziegler/Kiefer

Der sechste Titel bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften stand für Österreichs bestes Paarlaufduo, mangels Konkurrenz, schon vor den ersten Figuren auf dem Eis der Grazer Eissporthalle fest. Dennoch wurde es für Miriam Ziegler und ihren (Lebens-)Partner Severin Kiefer in der Steiermark noch einmal richtig emotional. Nachdem sich die Burgenländerin und der Salzburger vor gut drei Wochen beim Rostelecom Cup in Sotschi von der Grand Prix-Bühne verabschiedet hatten, folgte nämlich in Graz der letzte Auftritt bei nationalen Titelkämpfen. Nach der Saison ist für das rot-weiß-rote Paradepaar nämlich das Karriere-Ende geplant.

Ihre letzten Staatsmeisterschaften begannen für die Olympia-Teilnehmer allerdings alles andere als gut. Das Kurzprogramm wurde ziemlich in den Sand gesetzt. „Das war eine Katastrophe. Ich hatte keinen Fokus“, erklärt Miriam Ziegler die mäßige Ausbeute von 49,89 Punkten. Lange Gespräche am Abend halfen, den Fokus für die Kür wieder zu finden. Was folgte, war die beste Kür der Karriere mit 130 Punkten, welche natürlich Auftrieb für die anstehenden Saison-Highlights gibt.

Aufgrund von Olympia in Peking im Februar stehen schon am 10. Januar die Europameisterschaften in Tallinn (Estland) auf dem Programm. Daher gab es nach dem Wettkampf in Graz auch keine Verschnaufpause, ging es sofort wieder in die Trainingshalle in Salzburg. Gemeinsam mit Coach Knut Schubert wird an den Feinheiten gearbeitet.