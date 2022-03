Ziegler/Kiefer: Bestes WM-Resultat als Schlusspunkt

Werbung

„Wir haben gemerkt, dass das Publikum während unserer Programme mitlebt. Das waren besonders emotionale Momente“, versuchte Miriam Ziegler nach ihrem letzten Karriere-Auftritt bei den Weltmeisterschaften in Frankreich ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Gemeinsam mit ihrem (Lebens-)Partner Severin Kiefer hat sie in den vergangenen Wochen seit dem missglückten Olympia-Auftritt alles gegeben. Dass nun am allerletzten Karriere-Abdruck mit Platz sieben das beste WM-Resultat eines rot-weiß-roten Paares steht (Diana Hinko und Heinz Döpfl wurden in Vancouver 1960 ebenfalls Siebente), erfüllt die Stooberin mit großem Stolz. „Wir freuen uns sehr über dieses Resultat. Sich bei Weltmeisterschaften von der internationalen Bühne verabschieden zu können, ist ein großes Privileg“, führt Miriam aus.

Mit den erlaufenen 166,68 Punkten sei man aber nicht restlos zufrieden. „Wir sind nicht ganz fehlerfrei durchgekommen“, erklärt sie und beweist noch jenen Ehrgeiz, der sie und Severin Kiefer zu drei Olympischen Spielen (Sotschi 2014, Pyeongchang 2018, Peking 2022), acht Weltmeisterschaften sowie sechs Europameisterschaften führte und ganz nebenbei noch sieben Österreichische Meistertitel brachte. Nun kehrt nach einer ereignisreichen Saison, in der vor allem Severin mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatte, etwas Ruhe ein. „Ich werde jetzt einmal abtrainieren. Dann freue ich mich auf meine Freunde, für die jetzt dann mehr Zeit bleibt“, so Miriam.