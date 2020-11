Österreichs U21-Nationalteam steht morgen in der Türkei am Prüfstand, wo das vorletzte Gruppenspiel in der EM-Quali ausgetragen wird, Dienstag geht es dann daheim in Ried gegen Andorra. Coronabedingt gibt es diesmal viele neue Gesichter im rot-weiß-roten Kader von Trainer Werner Gregoritsch. Ein „Routinier“ ist der Eisenstädter Patrick Schmidt, der schon seit zwei Jahren im Team dabei ist.

Der 22-Jährige macht sich keine Sorgen bezüglich der zahlreichen möglichen Umstellungen in der Mannschaft: „Man hat schon bei den ersten Trainingseinheiten gesehen, dass auch die Qualität der nachberufenen Spieler sehr hoch ist. Wir werden eine starke Mannschaft haben. Es liegt an uns, dass wir in den beiden Spielen die Vorgaben des Trainers so gut wie möglich umsetzen.“

Patrick Schmidt will mit dem U21-Nationalteam das Ticket für die U21-Europameisterschaft lösen. Martin Ivansich

Nicht ganz in eigener Hand hingegen liegt das Erreichen der EM-Endrunde: „Wir können es leider nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Da müssen wir hoffen, dass Teams in anderen Gruppen Punkte liegen lassen. Zuerst müssen wir aber unsere Aufgaben erledigen.“ Fix nötig sind zwei Siege, um sich noch als einer der fünf besten Gruppenzweiten zu qualifizieren. Aktuell liegt Österreich mit 15 Punkten hinter England, das mit 22 Zählern durch ist – und wäre derzeit in einer Rangliste der Gruppenzweiten nur Siebenter von neun Ländern.

Das Wort „Endspielwoche“ hat also seine Bedeutung. „Ganz klar, das ist so eine Woche“, meint der Barnsley-Stürmer, der sehr selbstbewusst auf die Herausforderung blickt: „Dass wir gut Fußball spielen können, das wissen wir. Wenn wir gegen die Türkei gewinnen, dann sind wir voll dabei. Im Fußball kann immer alles passieren. Wir werden in der Endspielwoche auf alle Fälle noch einmal alles reinhauen, um dann bei der Endrunde auch dabei sein zu können.“