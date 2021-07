Am Sonntag krönte sich Italien in London beim EURO-Finale gegen England im Elfmeterschießen zum neuen Fußball-Europameister. Die Squadra Azzurra, wie Italiens Nationalmannschaft genannt wird, hatte nach einer überlegenen Vorrunde in der K.o.-Phase durchaus zu kämpfen, ehe sie Europas Thron bestieg. Ging es doch etwa im Achtelfinale gegen Österreich schon in die Verlängerung, wo David Alaba und Co. dann 1:2 unterlagen. Und doch ist die rot-weiß-rote Leistung, bei der ein Treffer in Hälfte zwei von Marko Arnautovic knapp Abseits war und nicht zählte, in den Köpfen geblieben. Das sieht auch Gerhard Milletich so. Burgenlands Fußballverbands-Präsident ist als einer von neun Landesbossen Teil des ÖFB-Präsidiums, wo auch Personalentscheidungen wie etwa eine Teamchefbestellung getroffen werden. „Ich glaube heute noch, dass wir das Spiel gewonnen hätten, wäre Arnautovic nicht knapp im Abseits gestanden und hätte das 1:0 nach der Pause gezählt.“

Vor allem die Steigerung innerhalb des Turniers wertete der rot-goldene Verbandschef positiv. „Die Mannschaft hat sich besser präsentiert, als im Vorfeld anzunehmen war. Ich war positiv überrascht und bin auch überzeugt, dass sich das Team gefunden hat. Kompliment an den Betreuerstab rund um Teamchef Franco Foda. Von der Aufstellung und der Taktik war das eine starke Darbietung. Dass die Mannschaft dann den späteren Europameister Italien so fordern konnte, spricht Bände. Daher gehe ich auch davon aus, dass in der bislang schwachen WM-Qualifikation noch einiges möglich sein wird.“

Hintergrund ist das blamable 0:4 im Zuge der Quali-Phase für die WM 2022 in Katar am 31. März daheim gegen den späteren EURO-Halbfinalisten Dänemark, das mittlerweile längst wieder aus den Köpfen draußen ist – den Leistungen bei der Fußball-Europameisterschaft bei Spielen wie gegen die Ukraine (1:0) oder Italien (1:2) sei Dank. Spätestens wenn es am 1., 4. und 7. September in Moldawien, Israel und daheim gegen Schottland weitergeht, ist Österreich als Tabellen-Vierter der Gruppe F aber voll gefordert. Mit der EURO-Erkenntnis ausgestattet, sagt Milletich: „Ich bin überzeugt davon, dass die Mannschaft noch alle Möglichkeiten für die Qualifikation auf diesem Weg hat.“