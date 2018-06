Die Privatbrauerei Egger gehört zu den größten heimischen Brauereien im Familienbesitz. In der Hauptsaison verlassen pro Tag bis zu 100 LKW-Züge die Bier-Produktion in Unterradlberg - davon gingen im letzten Jahr 40 Prozent in den Export.

Neben den österreichischen Nachbarländern sind es vor allem „exotische Destinationen“, die für die Getränkegruppe Egger interessant sind. So wurden 2017 die Listungen von Egger Radler in Südkorea auf 10.000 Supermärkte erweitert, heuer möchte man noch weiter wachsen. Außerdem will Egger auch den Libanon und die Dominikanische Republik erobern, die ersten Container sind bereits verschifft. Insgesamt gehen die Produkte aus Niederösterreich in 27 Länder weltweit.