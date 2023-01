Sportunion Burgenland: Klare Anhebung der Fördermittel

Werbung

Präsidentin Karin Ofner: „Was von den Förderstellen ausgeschüttet wird, soll auch an der Basis ankommen. Denn im Endeffekt sind es die Vereine, die den Sport in Österreich aufrechthalten und dem österreichischen Sportsystem seine Daseinsberechtigung geben.“ Eckpfeiler des Sportunion-Fördersystems ist hier die sogenannte Basisförderung, die sich aus einem Punktesystem zusammensetzt, das auf verschiedenste Aspekte der Vereinstätigkeiten Rücksicht nimmt, und um die jeder Verein ansuchen kann. Ab heuer werden jährlich über 110.000 Euro für die Basisförderung aufgewendet, rund 130 der 200 Sportunion Burgenland-Vereine nehmen dieses Service in Anspruch und lukrieren eine durchschnittliche Fördersumme von 835 Euro.

Es geht aber sogar noch wesentlich mehr, wie ein Blick zur Spitze zeigt: Die größten Vereine mit den höchsten Punkten bekommen heuer laut Aussendung eine Basisförderung von 1.650 Euro, im Vorjahr waren es noch 1.060 Euro. Neben der Basisförderung können Klubs auch für Fahrtkosten und Trainingslager, Trainerausbildungen, Sportstätten- und außerordentlichen Aufwendungen Förderungen beanspruchen. Außerdem werden Neugründungen mit einem Startbonus belohnt. Diese Summen wurden alle angepasst – und: Den Vereinen stehen zahlreiche Projektförderungen zur Verfügung.