Gelungene Premiere: Burgenlands Fußballerinnen feierten

Die erste Fußballerinnengala im Burgenland ist Geschichte – und sie war ein Erfolg. Yvonne Lindner und Nina Potz, die Leiterinnen des BFV-Projekts „Real Girls Play Soccer“ luden vergangene Woche in das Weingut Hillinger, um Burgenlands Fußballerinnen in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste (siehe Treffpunkt) eine feine Bühne zu bieten. Geehrt wurden dabei Teams unterschiedlichster Kategorien. Die Frauen des SC Bad Sauerbrunn erhielten etwa Applaus für ihren Meistertitel in der Gebietsliga Industrieviertel Niederösterreich.

Ausgezeichnet wurden auch die Draßburger U15-Mädls, die sich im Zuge eines Votings zum beliebtesten Nachwuchsteam durchsetzten. Ebenso geehrt wurde die Schulmannschaft des Theresianums Eisenstadt für den zweiten Platz bei der diesjährigen Bundesmeisterschaft in Neusiedl/See. Auch eine Kür zur Fußballerin des Jahres im Burgenland durfte nicht fehlen, der Titel ging an Julia Meixner, Spielerin des FC Südburgenland. Für den Einsatz und die Beteiligung am Frauenfußball im Burgenland erhielten auch sämtliche Klubs, die derzeit Kampfmannschaften in den diversen Ligen benachbarter Landesverbände stellen (nach wie vor gibt es keine eigene Erwachsenen-Meisterschaft im Burgenland, das soll sich über neue Nachwuchsteams langfristig entwickeln), eine Bühne: FC Südburgenland, SC Neusiedl/See, SC Bad Sauerbrunn, GST (Girls Soccer Team) Frauenkirchen, SV St. Margarethen.