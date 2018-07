Es hat sich im Frühjahr bereits mit mehr Spielzeit und einigen Einsätzen von Beginn weg angekündigt: Julius Ertlthaler klopft beim SVM hartnäckig an die ersten Elf an.

Aufsteiger: SVM-Profi Julius Ertlthaler hat sich durch starke Leistungen im Mittelfeld in Position gebracht. | BVZ

Das sportliche Überholmanöver des Pöttschingers dürfte in der neuen Saison seine Fortsetzung finden. So bestätigt das jedenfalls Mattersburgs Chefcoach Gerald Baumgartner, angesprochen auf die Formkurve des 21-jährigen Fußballakademie-Eigengewächses: „Erti ist einer der jungen burgenländischen Hoffnungsträger, der sich sehr gut weiterentwickelt hat.“

Speziell in der Vorbereitung auf die neue Saison ließ der flinke Trickser mit der Rückennummer 23 sein Können wieder mehr als nur aufblitz-en. „Er hat da extrem gut gespielt und seine Vorzüge eingebracht.“ Flink, dynamisch und technisch versiert – das sei es, was ihn ausmache, wie Baumgartner sagt. „Wir haben da auch explizit mit ihm trainiert, er ist mittlerweile auch taktisch besser.“

In den Überlegungen des Cheftrainers spielt Ertlthaler offensiv offensichtlich auch eine zentrale Rolle. Gut möglich also, dass er im Mittelfeld vorne mittig von Beginn an und nachhaltig zum Einsatz kommt. Ertlthaler selbst fühlt sich jedenfalls bereit für eine Rolle als Stammspieler: „Es läuft derzeit sehr gut, ich selbst fühle mich top und möchte mich natürlich immer für die Startformation aufdrängen.“

Angesprochen auf das Verbesserungspotenzial nennen Spieler und Trainer dieselbe Problemzone: Vor dem Tor könnte Ertlthaler gefährlicher sein. „Das wird kommen“, stellt „Erti“, wie er von allen genannt wird, trocken fest.

Kurztrainingslager im Süden vor Allerheiligen

Die Profis des SV Mattersburg waren vergangene Woche einige Tage in Heiligenkreuz, um im Südburgenland im Zuge eines Kurztrainingslagers auch den Teamgeist zu stärken. Neben Training und zwei Testspielen gegen österreichische und ungarische Zweitligisten (3:1 gegen Kapfenberg, 3:0 gegen Tiszakecskei) kam der Spaß bei einer Kanu- Teambuildingeinheit nicht zu kurz. Baumgartner: „Das war sehr wichtig für die Mannschaft, vor allem im zwischenmenschlichen Bereich.“

Nun gelte es, die Intensität herunterzufahren, um wieder die nötige mentale und körperliche Frische zu erlangen. Schließlich steht am Freitag mit dem Erstrunden-Match im ÖFB-Cup beim Regionalliga Mitte-Klub Allerheiligen der erste Härtetest am Pflichtspielsektor an (mehr dazu siehe Seiten 70/71).

Übrigens: Am Transfermarkt ruht die Lage derzeit beim SV Mattersburg. Soll heißen: Der angepeilte Zugang von Stürmer Ramil Sheydaev aus Trabzonspor (er kickte zuletzt bei Qarabag) verzögert sich weiterhin. Ob der Offensivspieler tatsächlich noch in Mattersburg andockt, wird sich weisen. Ebenso unsicher ist, wer noch für das rechte Mittelfeld geholt wird – und ob noch jemand geholt wird.