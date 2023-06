Leichtathletik-Team-EM: Persönliche Bestleistung für Strohmayer-Dangl!

14 Punkte erlief Niklas Strohmayer-Dangl für das Team Österreich, das sich auf Länderebene in der 3. Liga der europäischen Leichtathletik befindet. Im 55.000 Zuschauer fassenden Slaski-Leichtathletik-Nationalstadion in Chorzow (Region Krakau-Malopolska) soll der Sprung unter die Top-Drei und damit der Aufstieg gelingen. Der Athlet der Leichtathletik Akademie Eisenstadt erledigte über die 400 Meter seinen Job bestmöglich, im wahrsten Sinn des Wortes. Schließlich kam der 21-Jährige nach seiner schon bekannt eher mäßigen Startphase im Lauf des A-Finals immer besser in Fahrt und musste sich schließlich lediglich dem Albaner Franko Burraj (46,30 Sekunden) geschlagen geben. 46,64 bedeutete persönliche Bestleistung und ein fantastisches Ergebnis. Auf den letzten Metern fing Strohmayer-Dangl, der über 400 Meter Hürden nicht am Start ist und sich hier voll auf die Flachdistanz konzentrieren kann, auch noch den Iren Jack Raftery ab und freute sich somit über die schnellste rot-weiß-rote 400-Meter-Zeit seit 13 Jahren. Trainer Rolf Meixner: „Niklas war Sechster in der Meldeliste und Sechster in der Saison-Bestenliste. Dass er das Rennen als Zweiter beendet hat, ist natürlich Wahnsinn. Nun ist das Ziel am Donnerstag mit der österreichischen 4x400 Meter-Staffel (Anm.: bei der Strohmyer-Dangl mit einem Mixed-Team am Start sein wird) ebenfalls einen Rekord zu laufen. Niklas ist dafür bestens gerüstet und top drauf.“

In der Analyse des Rennens stellte Meixner jedenfalls fest: „Der Start und die ersten 120 Meter waren nicht so gut, da gibt es Reserven. Dann hat er allerdings den Lauf umgestellt, was schwierig ist, und hinten raus war er dann einfach superstark.“ Beeindruckend sei laut Meixner auch die Rekordkurve von Strohmayer-Dangl: „Das ist sein elftes Rennen 2023 und seine zehnte persönliche Bestleistung. Hut ab, ich bin wirklich stolz auf dieses Ergebnis.“

Niklas Strohmayer-Dangl selbst meldete sich per Sprachnachricht erleichtert, aber doch noch außer Puste: „Ich kann zumindest schon wieder reden“, vermeldete das burgenländische Leichtathletik-Ass schmunzelnd. „Es war ein geiles Rennen, ich bin sehr glücklich über diese Zeit. Auf den ersten 120 Metern wäre noch etwas drin gewesen, aber im Großen und Ganzen war es ab dann ein toller Lauf, bei dem ich mich sehr gut gefühlt habe. Für Österreich geht es um den Aufstieg, Irland ist hier der Topfavorit, ich habe dem Iren Jack Raftery nun einen Punkt abgenommen. Vielleicht ist das hinten raus ja noch entscheidend - es wäre jedenfalls cool. Jetzt freue ich mich auf die Staffel am Donnerstag.“

Bredlinger startet über 800 Meter, Pallitsch über 1.500 Meter

Mit Caroline Bredlinger (Laufteam Burgenland Eisenstadt) hat das Burgenland am Mittwoch noch ein zweites Trumpf-Ass im Ärmel. Die 22-jährige Trausdorferin geht über ihre Paradedisziplin, die 800 Meter, für Österreich ins Rennen.

Caroline Bredlinger startet am Mittwoch über 800 Meter. Foto: ÖLVAlfred Nevsimal

Am Donnerstag ist dann nicht nur Strohmayer-Dangl mit der 400-Meter-Staffel ein zweites Mal im Einsatz. Auch der gebürtige Oggauer Raphael Pallitsch startet dann für Österreich. Der SV Schwechat-Athlet nimmt die 1.500 Meter in Angriff, ebenfalls seine Paradedisziplin.