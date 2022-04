EisenSTADT-LAUF geht in die nächste Runde

Werbung

Der Eisenstädter Stadtlauf hat Tradition. Seit knapp 30 Jahren gibt es das Laufsport-Event, das in seiner Geschichte schon unzählige Namen und Streckenführungen erlebt hat. Am 6. Mai geht der EisenSTADT-LAUF, wie er seit 2018 heißt, in die nächste Runde.

Organisatorin Uschi Bredlinger kann heuer mit einer Neuerung aufwarten: „Erstmals gibt es auch im läuferisch anspruchsvollen Teil des Schlossparks einen Bereich, in dem die Läufer mit Musik und Applaus angefeuert werden können“, erzählt Bredlinger.

Am 6. Mai um 17.45 Uhr erfolgt der Startschuss. Neben dem Hauptbewerb über zehn Kilometer wird es auch einen Bewerb über die halbe Distanz, einen Businessrun und einen Nordic-Walking-Bewerb geben. Die jüngsten Läufer können ihr Können in den verschiedenen Nachwuchsbewerben unter Beweis stellen.

„Mit dem Lauf wollen wir die Menschen in unserer Stadt noch mehr bewegen“, so Bürgermeister Thomas Steiner. Der Stadtchef ist mit dem Laufteam Burgenland Eisenstadt für die Organisation verantwortlich.

laufteamburgenland.com