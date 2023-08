36. Austria Triathlon: Fast. Hard. Legendary. Aber auch sehr familiär!

Fast. Hard. Legendary. Dieser Leitspruch bezieht sich schon seit jeher auf den so anziehenden Aspekt des Extremsports, wenn sich die Teilnehmer über die Iron Man-Distanz ihren Weg Richtung Ziel bahnen. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen - diese Distanz stellt nach wie vor die Königsdisziplin dar und wird am Samstag, den 2. September, über die Bühne gehen.

Und doch hat Daniel Döller einen durchaus interessanten Aspekt registriert: „In Post-Covid-Zeiten boomen kürzere Distanzen. Die Teilnehmerzahlen über die Langdistanz sind ziemlich gleich, beim Sprint, der olympischen Distanz oder der Mitteldistanz registrieren wir aber einen deutlichen Anstieg.“ Eine gute Basis. Schließlich sind Kurzdistanz-Triathleten potenzielle Überläufer auf die Langdistanz. Überhaupt gilt es, den Triathlonsport an der Basis zu stärken. Nicht zuletzt deshalb liegt Döller auch der Nachwuchs so am Herzen.

Der gesamte Freitag, also Tag eins des dreitägigen Events, steht im Zeichen der Youngsters und der Familien (siehe auch Programm/Infobox). Beim Kids Aquathlon dürfen sich die Nachwuchs-Triathleten über die verschiedensten Distanzen beim Schwimmen und Laufen beweisen. Daneben lockt der ASVÖ-Familiensporttag mit einem bunten Programm und verschiedenen Mitmachstationen, sodass sich für alle etwas tut.

„180 Kinder und Jugendliche werden am Start sein, das ist eine tolle Zahl“, freut sich Döller nicht nur als langjähriger Veranstalter. Der 41-Jährige kann als Präsident des Wiener Triathlonverbands auch sehr gut einschätzen, dass hier die gesamte Ost-Region gut repräsentiert ist, das betrifft also das Burgenland, Niederösterreich und eben Wien. Mehr noch: „Wir haben ebenso ungarische Teilnehmer bei den Nachwuchsbewerben dabei.“

1.950 Aktive - und diesmal alles ohne Neopren

Insgesamt werden an dem gesamten Wochenende 1.950 Aktive die verschiedenen Bewerbe in Angriff nehmen. So wie im Vorjahr wird der Austria Triathlon auch heuer wieder in der St. Martins Therme & Lodge Frauenkirchen gestartet, wenn die Teilnehmer im dortigen Badesee per Rundkurs das Schwimmen bewältigen. Einfacher Hintergrund: Der Wasserstand des Neusiedler Sees liegt zwar im Vergleich zum Vorjahr höher, nach wie vor müssen die Veranstalter aber hier auf Nummer sicher gehen, ehe die nötige Mindest-Wasserhöhe von zirka 90 Zentimeter tatsächlich eine langfristige Planungssicherheit bietet und man wieder wie gewohnt vor Podersdorf im Neusiedler See auch die Schwimmdistanz über die Bühne bringt. Weil der Badesee aktuell mit 26,5 Grad angenehme Temperaturen aufweist, müssen die Aktiven übrigens auf den Neopren-Anzug verzichten. „Aufgrund von Überhitzungsgefahr ist das bei diesen Wassertemperaturen nicht erlaubt“, weiß Döller, dass dadurch auch der körperliche Aufwand beim Schwimmen ein höherer sein wird. Rekordzeiten sind deshalb nicht zu erwarten, ein spektakulärer Bewerb freilich schon. Schließlich tut sich am Badesee der St. Martins Therme einiges.

Daniel Döller lebt und liebt den Triathlonsport - dementsprechend viel Idealismus pumpt der 41-Jährige auch in das Event "Austria Triathlon". Foto: Christopher Schneeweiß

„Das ist eine Herzensangelegenheit für mich“

Wer in weiterer Folge die Bewerbe hautnah verfolgen will, ist gut beraten, das im Kerngebiet des Austria Triathlons zu tun: Direkt in Podersdorf befinden sich die weiteren Wechselzonen für die Rad- und Laufdistanzen, zudem ist auch das Ziel wie gewohnt dort, wo schon 35 Mal der Austria Triathlon stattgefunden hat. Längst hat hier Daniel Döller als Organisations-Chef das Sagen. Der Wiener setzt hier nahtlos fort, was sein Stiefvater Kurt Mitschko (er starb 2016) begann. Mitschko rief den Austria Triathlon ins Leben, Döller setzt die Tradition gerne fort - und ist in dieser Hinsicht auch kein bisschen müde: „Der Austria Triathlon ist einfach eine Herzensangelegenheit für mich, mein absolutes Baby. Dieses Baby wollen wir stetig weiterentwickeln. Es taugt mir sehr, dass wir diesen wunderbaren Sport weiterbringen können.“