Gerhard Milletich: Mit einem guten Gefühl zurück zu den Wurzeln

„Blendend.“ Die Antwort auf die Frage, wie es Gerhard Milletich gehe, als ihn die BVZ telefonisch erreicht, kommt rasch.

Gut drei Monate ist es nun her, seit der Verlags-Chef der CRM Medientrend GmbH am 31. Jänner sein Amt des ÖFB-Präsidenten zurückgelegt hat. Im Oktober 2021 wurde er offiziell gewählt, 2023 war Schluss. Aufgekommene Vorwürfe, er habe sein Ehrenamt zum Lukrieren für Inserate missbraucht, befeuerten die angespannte Lage im ÖFB-Präsidium, wo sich der Nordburgenländer seit seinem Amtsantritt massivem Gegenwind stellen musste, etwa von den Landesverbands-Präsidenten aus Salzburg, Oberösterreich und Tirol. Schließlich zog Milletich die Reißleine.

In der Rücktrittserklärung stellte er zwar klar, dass er „aus heutiger Sicht manche Kommunikation ein wenig anders geführt“ hätte, dass er aber sein Ehrenamt als ÖFB-Präsident niemals missbraucht und sich nichts vorzuwerfen habe. Zum Schutz seines privaten und geschäftlichen Umfelds, und um weiteren Schaden vom ÖFB abzuwenden, erfolgte der Rückzug.

Rolle des ÖFB-Präsidiums ist immer entscheidend

Mittlerweile ist, nachdem Niederösterreichs Verbands-Chef Johann Gartner interimistisch die Agenden übernommen hatte, bereits klar, wer Milletichs Nachfolger wird. Klaus Mitterdorfer, Kärntens Fußball-Boss, wird neuer ÖFB-Präsident. Der Wahlausschuss hat ihn vorgeschlagen, was einer Bestellung gleichkommt. Offiziell erfolgt der Akt am 8. Juli, wenn die außerordentliche Hauptversammlung in Salzburg über die Bühne geht.

„Klaus Mitterdorfer ist verbindend und sicher eine gute Lösung – immer entscheidend ist aber natürlich, wie sehr dann das Präsidium als Ganzes hinter dem Präsidenten steht.“ Gerhard Milletich selbst ist jedenfalls nur noch Beobachter der ÖFB-Geschehnisse. Ob ihm der Schritt aus dem Rampenlicht leicht gefallen sei? „Ja. Ich hatte danach auch gar nicht viel Zeit, um darüber nachzudenken, weil im Verlag genug zu tun ist. Diese Tätigkeit hat aufgrund der ÖFB-Präsidentschaft sicher gelitten, ich musste viele zeitliche Ressourcen opfern. Das erspare ich mir jetzt.“ In Kombination mit dem Gegenwind war das Paket dann wohl auch noch kräftezehrender. „Angriffe, Untergriffe, das alles war dann zu viel und wird einem selbst zu schade.“

Vom Fußball selbst hat sich Gerhard Milletich freilich nicht verabschiedet. Die ganz große Bühne hat er als Funktionär aber definitiv verlassen, ein Comeback in welcher Art auch immer schließt er aus.

„Fußball hat nach wie vor einen hohen Stellenwert“

Während der ÖFB seinen neuen Präsidenten küren wird, steht auch beim Burgenländischen Fußballverband im März 2024 ein Machtwechsel bevor. Günter Benkö, seit Herbst 2021 Nachfolger von Milletich (der wiederum seit 2012 das Zepter als rot-goldener Verbands-Chef innehatte), wird im kommenden Jahr bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung nicht mehr antreten. Der eine oder andere mögliche Kandidat respektive Interessent hat sich bereits herauskristallisiert. Extern waren das etwa ASKÖ Burgenland-Präsident Alfred Kollar sowie Fußball-Experte Georg Pangl, die Gefallen an diesem Ehrenamt finden würden. Im Detail wollte der langjährige BFV-Präsident Milletich die Vorgänge nicht kommentieren, nur so viel sagte er zu diesem Thema: „Es soll jeder machen, was er hier für richtig hält. Man sieht aber schon, dass auch im Burgenland der Fußball nach wie vor einen hohen Stellenwert hat.“ Wo sich Gerhard Milletich ebenfalls längst nur noch in der Beobachter-Rolle sieht. Dafür ist er wieder aktiv bei seinen Wurzeln, konkret beim Herzensverein SC/ESV Parndorf. „Ich bin hier als Präsident wirtschaftlich und auch beratend im Einsatz, allerdings nicht in operativer Hinsicht.“

2003, als der erstmalige Aufstieg aus der burgenländischen Landesliga in die Regionalliga Ost gelang, war Milletich als Obmann bereits viele Jahre mittendrin. Nach drei Saisonen in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs (06/07, 07/08, 13/14) und den Jahren in der Ostliga versucht Burgenlands ehemalige Nummer zwei (damals hinter dem SV Mattersburg) nun seit dem Abstieg 2019 die Rückkehr in die Regionalliga zu schaffen. Der langjährige Klubchef bewegt sich als Präsident zumindest nach außen hin eher in der zweiten Reihe. Eine Meinung hat er freilich, nachdem Winterkönig Parndorf im Frühjahr gegen Herausforderer Oberwart das Nachsehen hatte und fünf Runden vor Schluss mit elf Punkten aussichtslos zurückliegt. Der SVO wiederum hat nach einer durchwachsenen Startphase alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Im Frühjahr haben die Südburgenländer bislang noch keinen Punkt abgegeben.

„Ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber es sind, retrospektiv betrachtet, doch einige Fehler passiert. Ich habe es befürchtet, dass sich das nicht ausgehen wird, ganz so klar habe ich es mir aber nicht vorgestellt“, wundert sich der Präsident über die Titelvorentscheidung. Um gleich nachzuschießen: „Wir haben zwar geschwächelt, aber man muss schon die Kompaktheit und die Performance der Oberwarter hervorheben. Sie waren ein überlegener Gegner im Titelkampf und man kann Oberwart derzeit einfach nur neidlos gratulieren zu diesem Lauf.“ Über kurz oder lang soll der SC/ESV freilich wieder seinen Platz in der dritthöchsten Leistungsstufe erlangen. „Wir wollen wieder dorthin kommen.“ Denn eines ist schon klar: Seinen sportlichen Ehrgeiz hat Gerhard Milletich nicht verloren.