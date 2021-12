24 Stunden Burgenland Extrem Tour: Zwei Termine als Sicherheitsnetz

Dass die Tour rund um den Neusiedler See – wahlweise über 120, 80, 60 oder 30 Kilometer – an sich eine Angelegenheit für den Winter ist, steht für die Organisatoren seit über zehn Jahren fest. Und doch haben Michael Oberhauser, Tobias Monte und Josef Burkhardt Flexibilität bewiesen, als die zehnte Auflage der Extremwanderung im heurigen Jahr im Juli über die Bühne gegangen war. Aufgrund von Covid-Verordnungen musste man nach zwei Verschiebungen improvisieren. „Rückblickend gesehen hat die Tour im Sommer super funktioniert, wir wollen aber trotzdem generell im Winter verhaftet bleiben“, berichtet Oberhauser über den aktuellen Plan.

So die Omikron-Variante und damit einhergehende behördliche Maßnahmen nicht dazwischenfunken, soll am 28. Jänner der Marsch rund um den See steigen. Zeitversetzte Startslots und ein räumlich auseinandergezogenes Teilnehmerfeld sind nur ein Teil der konsequenten Präventionsmaßnahmen, die das gemeinsame Outdoor-Event ermöglichen sollen. Bei dem bereits ein terminliches Sicherheitsnetz eingezogen wurde. Kann die Tour aufgrund der Covid-Entwicklung nicht stattfinden, steht nämlich bereits ein Ersatztermin fest. Dann wird am 24. Juni der Startschuss erfolgen.

Oberhauser: „Wichtig war, im Vorfeld für unsere Teilnehmer Stress herauszunehmen und die Möglichkeit einer Verschiebung mit einzubeziehen. Falls es im Jänner nicht möglich sein sollte, haben wir hier bereits Klarheit geschaffen.“ Ende Juni sollen dann übrigens auch wie beim Wintertermin interessierte Schulklassen mit dem 30-Kilometer-langen „School of Walk“ dabei sein. Schließlich geht es auch bei der elften Auflage der 24 Stunden Burgenland Extrem Tour darum, so viele Menschen wie möglich – von Jung bis Alt – in Bewegung zu bringen. Dabei werden freilich sämtliche Covid-Auflagen erfüllt, trotzdem sieht Michael Oberhauser die Unsicherheit betreffend Durchführung nüchtern: „Wir sind Bewegungsexperten, bei den Auflagen folgen wir aber natürlich den Anordnungen der Behörden. Falls die Tour am 28. Jänner nicht stattfinden kann, haben wir jedenfalls einen guten Ersatztermin.“

