BVZ-Sportlerwahl: 166.765 Daumen nach oben für ein Geschwister-Trio!

Werbung

Wer für seine Lieblinge bei der BVZ-Sportlerwahl abstimmen und sie auch möglichst an die Spitze hieven möchte, muss gut organisiert sein. Schließlich gilt es, fleißig die nötige Menge an Sympathiebekundungen zu schaffen. Wenn dann auch noch mehrere Personen aus der eigenen Familie zu jenen Lieblingen zählen, die unterstützt gehören, wird der Aufwand noch wesentlich höher.

Mama Sabrina als wichtiger Baustein des Erfolgs

Sabrina Zsuganits hat das als Chef-Organisatorin bei der Wahl für ihre Kinder Lukas, Leon und Samantha gemacht und tatsächlich die Triple-Aufgabe gemeistert. Abgestimmt wurde bei der in Müllendorf lebenden Familie auf verschiedenen Ebenen. Der Älteste, Lukas De Zordo (21) und Bruder Leon (18), spielen beide für den SV Antau. Da nur einer pro Bezirk gewinnen kann, wurde bei Leon der Verein und bei Lukas der Heimatbezirk herangezogen. Beide Varianten sind bei der BVZ-Sportlerwahl übrigens zulässig – es braucht einfach einen Bezug zum jeweiligen Bezirk. Tochter Samantha Zsuganits wiederum war als Müllendorferin, die zudem beim Verein Ringsport VIVA Neufeld aktiv ist, sowieso im Bezirk Eisenstadt gesetzt.

Das beeindruckende Ergebnis kann sich sehen lassen: Mit 104.269 Stimmen wurde Leon Zsuganits Gesamtsieger und somit burgenlandweit die absolute Nummer eins, Lukas De Zordo darf sich mit 53.148 Stimmen über den Sieg im Bezirk Eisenstadt freuen und Samantha ist neben Lukas im Bezirk Eisenstadt in der Kategorie Sportlerin mit 9.348 Sympathiebekundungen top. Das alles macht in Summe 166.765 Stimmen für die Familie Zsuganits/De Zordo, wo alle drei Kinder in der Vergangenheit zwar bereits gewählt wurden und auf verschiedenen Ebenen gewannen. Alle drei auf einmal, das gab es aber noch nie – und ist ein ganz spezieller Erfolg.

Übrigens: Einen wesentlichen Anteil neben dem organisatorischen Fleiß und dem Einsatz von Mama Sabrina haben übrigens auch die in Kärnten lebenden Großeltern Herbert und Silvia De Zordo. Vor allem sie stimmten neben weiteren Heinzelmännchen im Hintergrund unermüdlich ab und können sich somit ebenfalls als Sieger fühlen.