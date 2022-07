Versteckte Kamera und andere Sorgen

Werbung

Mit sofortiger Wirkung wurde jenes Vorstandsmitglied suspendiert, das in Verbindung zu dem Fund einer versteckten Kamera im Umkleidebereich des Vereins steht - inklusive Platzverbot und Schlüsselabnahme für das Vereinsgebäude. Laut Pressemeldung arbeite die Vereinsleitung rund um Obmann Robert Strobl "mit Hochdruck an der Aufarbeitung des Vorfalls – auch auf rechtlicher Ebene.

Heute wird durch den Verein eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. In diesem Zusammenhang bitten wir alle Personen im Umfeld des Vereins (Funktionär:innen, Spieler:innen, Eltern der Spieler:innen etc.), für den Fall, dass sie in dieser Causa etwas wahrgenommen haben, sich bei den Obmännern (Robert Strobl oder Christian Neubauer) zu melden." Derzeit werde ein neben der aktuellen Aufarbeitung des Vorfalls auch ein Präventionskonzept mit externen Partnern erstellt, um noch besser für die Zukunft gerüstet zu sein.

Goran Erseg gesperrt, Zusammenarbeit wurde beendet

Außerdem wurde Goran Erseg für die kommende Saison 2022/2023 gesperrt. Der Verein zog nun die Konsequenzen, schrieb: "Des Weiteren wurde ein Spieler aufgrund der Verwicklung in den Wettskandal der Regionalliga Ost vom Österreichischen Fußball-Bund und der Österreichischen Fußball-Bundesliga für die Saison 2022/23 gesperrt. Mit diesem Spieler wurde die bestehende Vereinbarung mit dem FC Deutschkreutz mit sofortiger Wirkung aufgelöst."

Der FC Deutschkreutz betonte gleichzeitig, dass es sich bei den Fällen um Einzeltäter handle und sich der FCD von sämtlichen Vorfällen dieser Art klar distanziere.

Nun gelte es wieder nach vorne zu blicken. Sportlich startet die neue Burgenlandliga-Saison am 29. Juli mit dem Heimspiel gegen St. Margarethen. Im Vorfeld werden dazu alle Sponsoren und Jahreskartenbesitzer am 15. Juli zum traditionellen Jahreskartenverkauf eingeladen.