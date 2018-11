Dass Burgenlands einziger Bundesligist derzeit Schlusslicht ist, kommt nicht überraschend. Zahlreiche wichtige Spielerinnen verabschiedeten sich in den vergangenen Jahren. Dieser Aderlass konnte nicht adäquat aufgefüllt werden.

Vor allem vom Abgang von Pauline Zwickl in Richtung Austria Wien zeigt sich Obfrau Christine Koch nach wie vor enttäuscht. „Sie absolvierte in Oberschützen das Burgenländische Schule & Sport Modell und wir haben sie fünf Jahre lang zu jedem Training abgeholt. Nach Beendigung der Schule wechselte sie heuer in die zweite Mannschaft von Austria Wien.“

Ohne Zugänge wird es nicht klappen

Zwickl war freilich nicht der einzige Abgang, einige ungarische Legionärinnen taten es ihr gleich. Sie ziehen es vor, bei einem anderen Verein zu spielen, auch wenn es dort nicht in der Bundesliga, sondern nur in der zweiten Mannschaft zur Sache geht. Koch weiß daher: „Wir benötigen in der Übertrittszeit unbedingt Zugänge in der Innenverteidigung und im offensiven Mittelfeld, sonst wird es schwierig, den Klassenerhalt zu schaffen.“ Beim langfristigen Blick nimmt die Klubchefin vor allem die Eltern im Südburgenland in ihre Pflicht. „Ich richte einen Appell an Sie: Wenn Ihre Mädchen Fußball spielen wollen, dann unterstützen und fördern Sie diesen Wunsch.“

Zurück zur Kampfmannschaft, die ihre Heimspiele in Olbendorf austrägt, aufgrund eines Umbaus dort aber aktuell in Mischendorf aktiv ist. Ende September gab es am Trainersektor eine Veränderung: Rene Mahlknecht, Ex-Fußballer und U13-Nachwuchstrainer der SpG Olbendorf/Oberdorf (mit vier Mädchen im Team), brachte frischen Wind ins Team – auch wenn der erste Erfolg bis zur letzten Herbstrunde auf sich warten ließ.

Auflösung im Falle des Falles kein Thema

Nach dem 4:0 daheim gegen Kleinmünchen steigt die Zuversicht. Der Trainer ist nicht nur kurzfristig optimistisch („Ich bin mir sicher, dass wir im Frühjahr noch den Klassenerhalt schaffen.“), sondern denkt auch längerfristig. Ziel sei, dass sich die Förderung für Mädchen in den Nachwuchsabteilungen der Vereine weiter etabliert – mit dem FC Südburgenland als Perspektive: „Dann wäre es ein logischer Schritt für Mädchen mit 14 Jahren hierher zu wechseln.“

Die 1b spielt in der steirischen Landesliga, die Erste (noch) in der Bundesliga. Mahlknecht. „Ich sehe vor allem die zweite Mannschaft als großes Sprungbrett.“ Vorerst gelte es aber, mit der Ersten in der Bundesliga zu bleiben. Obfrau Christine Koch stellt trotzdem klar: „Sollten wir in die 2. Liga absteigen, führt das sicher nicht zur Auflösung des Vereins. Es würde aber sicher schwierig werden, nochmals den Sprung zurück in die Bundesliga zu schaffen.“