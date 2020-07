Organisiert wurde es von Kathrin Kahr (Spielerin der 2. Bundesliga-Mannschaft Jennersdorf) sowie ihrem Freund Manuel Köppel. Zehn Damenteams waren beim Turnier am Freitagnachmittag dabei, am Samstag duellierten sich zehn U18-Mannschaften um den Sieg. Das U16-Turnier musste wetterbedingt leider abgesagt werden. Beendet wurde das Event mit dem 2vs2-Mixed am Sonntag, wobei 20 Mannschaften am Centrecourt standen. Mehr dazu lesen Sie am kommenden Donnerstag in Ihrer BVZ!