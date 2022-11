Milletich und das Nationalteam: Italien statt Katar

Werbung

Andorra und Italien sind für ÖFB-Präsident Gerhard Milletich in dieser Woche wichtige Themen. Diese beiden Testspiele sollen schließlich die Wettkampftauglichkeit des Nationalteams noch einmal testen, bevor es dann Ende März 2023 mit den Heimspielen gegen Aserbaidschan und Estland in die EM-Quali geht. „In Blickrichtung Frühjahr ist das ein wichtiger Lehrgang mit unterschiedlichen Gegnern, was die Stärke betrifft“, hofft Milletich auf gute Erkenntnisse, um dann entsprechend vorbereitet die nächsten Pflichtspiele zu bestreiten. Deshalb ist der Test am Sonntag um 20.45 Uhr im Happel-Stadion gegen Italien auch ein wichtiger Eckpfeiler.

Knapp vier Stunden davor blickt die Fußball-Welt nach Katar, wo das Eröffnungsspiel der diesjährigen Weltmeisterschaft über die Bühne geht. Die Gastgeber treffen dabei auf Ecuador.

Foto: BVZ

Der ÖFB-Boss selbst wird, an sich sind Besuche der Verbandsspitzen bei Eröffnungsspielen dieser Kategorie durchaus üblich, freilich nicht dabei sein. Das Italien-Länderspiel geht vor. Aber auch für den weiteren Verlauf des Turniers plant Milletich keinen Katar-Trip. Vor Ort ein Bild gemacht hat sich der Burgenländer bereits beim FIFA-Kongress 2022, der Anfang April in Katars Hauptstadt Doha über die Bühne ging. Sein Eindruck: „Diese WM wird tatsächlich auf engstem Raum gespielt, weil die Stadien so nah beisammen liegen. Da wird einiges los sein.“

Dass die so polarisierende WM-Vergabe an den Wüstenstaat im Dezember 2010 durch Berichte rund um die Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsverletzungen befeuert wurden, war freilich auch Thema. „Ich habe Österreichs Botschafterin getroffen, die mir berichtet hat, dass sich wegen der WM trotzdem vieles zum Besseren gewendet hat. Katar ist hier verglichen zu anderen Ländern in der Region um einiges weiter. Klar ist, dass der Beigeschmack aufgrund der aufgezeigten Arbeitsbedingungen sehr wohl auch bitter ist.“