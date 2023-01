Oberwart wird zum Basketball-Mekka

Werbung

Ganz Basketball-Österreich blickt am Wochenende nach Oberwart. In der dortigen Sporthalle tragen die Gunners am Samstag und Sonntag das „Final Four“ des Herren-Basketball-Cups aus – die Liga pausiert deshalb. Am Samstag eröffnen die Oberwarter das Spektakel um 17 Uhr mit ihrem Semifinalspiel gegen Gmunden, ab 19.15 Uhr steigt das zweite Halbfinale: BC Vienna gegen UBSC Graz.

Mit den Gunners, Gmunden und Vienna sind die aktuell drei besten Basketball-Teams des Landes mit von der Partie. Graz, derzeit Liga-Achter, tanzt etwas aus der Reihe, das tut dem generellen Spektakel aber keinen Abbruch. Gunners-Präsident Thomas Linzer: „Für uns ist das ein echter Saisonhöhepunkt. Der Cup hat in Oberwart Tradition. 1995, als wir das erste Mal das ‚Final Four‘ austrugen, gelang uns der Durchbruch. 2016 waren wir das letzte Mal Gastgeber, es jetzt wieder zu sein, ist natürlich toll.“

Nur Gastgeber zu sein, reicht den Gunners aber nicht, am Ende soll auch der sechste Cup-Titel geholt werden. Dass das jedoch keine einfache Aufgabe wird, weiß Linzer: „Dazu müssen wir Gmunden und dann wohl auch Vienna biegen – richtig tough.“ Ihm stimmt Headcoach Horst Leitner – er war zuletzt krank, sollte am Samstag aber retour sein – zu. „Den Cup-Titel zu holen, heißt, du musst die zwei Besten schlagen. Aber wir werden ready sein“, verspricht er. Die Liga-Pleite von Sonntag gegen Gmunden soll also schnell vergessen sein. Damit die Gunners ihre beste Leistung abrufen können, braucht es auch Unterstützung von den Rängen. Präsident Linzer: „Deswegen hoffen wir alle, dass viele Fans in die Halle kommen.“ Wird am Wochenende auch ein Quincy Diggs dabei sein? Zuletzt gab es offenbar Gerüchte, dass die Oberwarter im Vorfeld des Finalturniers an einer Verpflichtung ihres MVPs aus der Saison 2015/16 arbeiten. Die Gunners-Riege verneinte zu Wochenbeginn: „Diggs wird nicht kommen, wir sind aber derzeit auf der Suche nach einem Ersatz für Edi Patekar. Vorm ‚Final Four‘ wird sich jedoch keine Neuverpflichtung ausgehen.“