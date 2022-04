Businessrun Challenge 2B: Sport und Show in einem Event .

Am Donnerstag, den 19. Mai, lädt sportlicher.at alle Firmen oder Vereine zur bereits sechsten Auflage des Businessruns am Neufelder See. Neben dem sportlichen Aspekt – dem Lauf für Dreierteams über 5,6 Kilometer rund um den See – ist am Eventgelände des Strandbads wieder für ein tolles Rahmenprogramm gesorgt. Auf geht’s, die Anmeldungen sind noch bis 12. Mai möglich.