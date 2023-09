Valentin Bontus EM-Zehnter: „Ich nehme viele Erkenntnisse mit“

Als 23. zitterte sich Valentin Bontus bei der aufgrund von Windverschiebungen komprimiert durchgeführten Europameisterschaft durch die Qualification Series, um in weiterer Folge zahlreiche Plätze gutzumachen. Letztlich verpasste der Yacht Club Podersdorf-Athlet, der sich bei der WM für die Olympischen Spiele 2024 qualifizieren konnte, die Medal-Series trotzdem knapp und schloss die EM im bereinigten Klassement als Zehnter ab. Es war zugleich auch das beste EM-Karriereergebnis des 22-Jährigen. „Es war eine herausfordernde Woche. Nachdem der einzige Qualifying-Tag nicht nach Wunsch verlief, konnte ich gut aufholen. Das motiviert für die nächsten Aufgaben, auch wenn es für die Medal-Series knapp nicht gereicht hat. Ich nehme viele Erkenntnisse mit, weiß genau, woran ich arbeiten muss. Es geht darum, bei schwierigen Bedingungen konstanter zu fahren und besser mit Seegras zurechtzukommen.

Nach ein paar Tagen Pause übersiedelt Valentin Bontus nach Oberösterreich, wo von 5. bis 8. Oktober der UPPER AUSTRIA KiteFoil Grand Prix Traunsee in Ebensee stattfindet. Es ist der Auftakt in die vier Stopps umfassende KiteFoil World Series.