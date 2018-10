Landesmeisterschaften in der Rhythmischen Gymnastik .

Elegant ging es am Wochenende bei den Burgenländischen Landesmeisterschaften in der Rhythmischen Gymnastik zu. Der rot-goldene Nachwuchs war nicht nur zahlenmäßig stark vertreten, sondern zeigte sich auch in Topform. Die BVZ hat einige Eindrücke vom Event für euch festgehalten.