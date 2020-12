„Wir hätten eigentlich vorgehabt am 8. Jänner mit dem Training zu starten, das ist jetzt nicht möglich und wann wir beginnen können, weiß niemand“, so Draßburgs Obmann Ernst Wild.

Mit dem selben Datum stand auch auf dem Neusiedler Vorbereitungsplan das erste Training 2021 fest. Das können beide Mannschaften aber seit Bekanntgabe des dritten Lockdowns, der bis 18. Jänner andauern wird, vergessen. Und dementsprechend ist nun auch der Auftakt in Gefahr.

Neusiedls erstes Spiel ist für 12. Feber gegen die Admira Juniors angesetzt. „Das wird sich definitiv nicht ausgehen“, so NSC-Manager Lukas Stranz, der dies auch begründet: „Vier Wochen Mannschaftstraining müssen vor dem ersten Spiel erlaubt sein und das geht sich eben nicht aus.“

„Werden wieder mit einer Absage beginnen“

Mühsam für den NSC: „Weil wir wieder mit einer Absage starten werden“, so Stranz, der sich vom Verband wünschen würde: „Dass man sich da Gedanken drüber macht, weil es ja auch absehbar war, dass so ein Fall eintreten wird. Es wäre nicht schlecht, wenn es da Optionen geben würde und nicht erst spät oder kaum reagiert wird.“

Draßburg beginnt zwar erst am 20. Feber gegen den Wiener Sport-Club, aber auch dieses Spiel scheint fraglich: „Weil wir ja nur vermuten können, dass es am 18. Jänner einen Trainingsstart gibt. Wirklich wissen wir nicht, wann es weitergeht“, so Wild.

So heißt es für die Spieler von Neusiedl und Draßburg sich auch am Beginn des neuen Jahres wieder mit Heimprogrammen fit zu halten.